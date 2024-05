Nils Arne Hætta har visst om folkeopplysningskampanjen «Snakk om selvmordstanker – det kan redde liv» i regi av RVTS Nord og Helsedirektoratet en god stund. I reportasjen «Modige menn i machokulturen» forteller Nils Arne om tre selvmord i nær omgangskrets i løpet av noen få måneder, og om hvordan han selv fikk hjelp da livet var på det mørkeste.

(Trenger du råd eller hjelp, kan du finne kontaktinformasjon nederst i denne artikkelen).

Reportasjen ble skrevet i desember i fjor, og han medgir at han har både gruet seg og gledet seg til historien hans ble offentlig. De skriver at «Nils Arne trosset machokulturen – og fikk hjelpen han trengte. – Til slutt møtte jeg veggen. Det var en evig kamp å innse det sjøl».

– Vi bor jo i et lite samfunn, og alle kjenner alle. Det kan være veldig slitsomt. Vi føler at vi har alt, så kan det likevel være veldig mørkt, forklarer han på telefon til Altaposten.

Han er nemlig på Seiland sammen med en kamerat og gjeter rein. Han følger likevel med, og ser at historien hans deles hyppig, over hele landet.

– Det er litt blandende følelser her. Jeg har fått mange meldinger. Det er veldig rørende å lese. Jeg håper jeg kan bidra til mer åpenhet rundt dette.

Nils Arne Hætta har fått mange meldinger etter at saken ble offentliggjort. Foto: Thomas Rasmus Skaug/Aller/Helsedirektoratet

– Min hjertesak

Nils Arne synes nemlig det er viktig at snakkes om både psykisk helse og selvmordstanker. Som fersk politiker i Arbeiderpartiet er dette også en av hans hjertesaker.

– Jeg har blandet meg inn i politikken, og jeg føler at dette ikke blir tatt alvorlig nok. Det jobbes ikke nok med dette og det bevilges ikke penger til tiltak som virkelig monner. Det er ikke bare å lage en plan som legges i en skuff etterpå, mener Nils Arne.

– Jeg klarer ikke å nå igjennom. Dette må snakkes om hele tiden, fastslår han.

Han mener selvmord går i bølger, og blir litt smittsomt. Man tenker at det er bedre for alle andre at man ikke er der lengre.

– Folk snakker gjerne om at dette er en egoistisk handling, men det er jo faktisk snakk om folk som er veldig syke, klargjør Nils Arne.

Ifølge kampanjen, som pågår i tidsrommet 22. mai til 14. juni, er det mellom 600–700 mennesker som tar sitt eget liv hvert år i Norge – og to av tre er menn.

– Unge menn er veldig utsatt. Det må være mer åpenhet rundt dette. Jeg har den oppfatningen at livet blir enklere om man snakke om det. Det er klart at dette må det snakkes mer om, fastslår Nils Arne.

I tillegg mener han at både pårørende og andre berørte har behov for å dele og snakke.

Etterdønninger

Han mener verden ble forandret under pandemien, og mener bestemt det har vært en økning av depresjon blant unge og antall selvmord. Nå lever vi med etterdønningene.

– Da fikk man tanker man aldri har tenkt før, og livet ble snudd opp ned, medgir han.

Som selvstendig næringsdrivende har Nils Arne mange jern i ilden. Han driver flere opplevelsesselskap, og er i tillegg medeier i selskapet Nillas AS som driver Thon Hotel i Kautokeino, der han er direktør.

– Dette var et nytt selskap som ikke fikk koronastøtte. Det ble mange bekymringer. Folk har forventninger og man føler at man må levere. Så klarer man ikke det. Hodet var kokt, minnes Nils Arne.

Til kampanjen forteller han at etter at den tredje av mine nærmeste tok livet sitt, holdt jeg på å miste det: «Hva faen er det som skjer? Når kommer neste selvmord?». I tre måneder turte jeg nesten ikke å ta telefonen. Det ble rett og slett for mye for 28-åringen.

– Det er vanskelig. Vi lever i en tøff tid og et tøft samfunn, det er det ingen tvil om, sier han.

Nils Arne Hætta berømmer fastlege Anne-Lajla Westerfjell Kalstad. – Det skulle vært flere som henne, sier Hætta. Foto: Thomas Rasmus Skaug/Aller/Helsedirektoratet

– Går fremover

I dag går det bedre med Nils Arne.

– Det er fortsatt en kamp, men det går bra. Noen dager har man ikke lyst til å stå opp i det hele tatt, og noen dager er bedre enn andre.

Nils Arne berømmer fastlege Anne-Lajla Westerfjell Kalstad som satte foten ned da han mente at han fortsatt kunne være på jobb.

– Jeg har en fantastisk fastlege. Hun forklarte at jeg måtte fokusere på meg selv og på å bli frisk, ikke på jobb.

– Jeg har vært hos mange leger, men det skulle vært flere av henne, fastslår Nils Arne.

Kalstad mener det er helt avgjørende at vi har mennesker som som Nils Arne som tør å fortelle om sine opplevelser.

– Alle mennesker har en psykisk helse som er viktig å ta vare på, sier hun.

Må skifte retning

Til kampanjen forteller Kalstad om den samiske kulturen og tabuene rundt psykisk helse, og hvor stor forskjell det å dele og bli hørt kan gjøre i et menneskes liv. Det er sjelden samiske menn kommer til henne for å snakke om psykiske problemer eller selvmordstanker.

– Det er nedarvet, at dette ikke er noe vi snakker om. Vi burde ha hatt mer åpenhet, ikke bare i helsevesenet, men i samfunnet generelt. Mange forbinder sykdom med svakhet. Spesielt psykisk sykdom er tabubelagt. Mange oppfatter det som en straff, sier hun til RVTS.

Nils Arne oppgir også dette som en av de viktigste grunnene da han ble spurt om hvorfor han ikke tok livet sitt.

– Nei, si det … Det var å få snakke om ting. Snakk om det! Det er første skritt, den første kneika. Etter det blir alt mye lettere.

Avdelingsdirektør Jakob Linhave i Helsedirektoratet. Foto: Madeleine Koller Norheim

Senker terskelen

Avdelingsdirektør Jakob Linhave i Helsedirektoratet forklarer til Altaposten at de med denne kampanjen ønsker å senke terskelen for å ta den vanskelige samtalen.

– Vi vet mange kvier seg for å være direkte når de mistenker at noen har det vanskelig – og at de er redd for å gjøre noe feil. Derfor sier vi «snakk om selvmordstanker – det kan redde liv», sier Linhave.

Han mener vi som er kolleger, medmennesker, venner eller familie kan være den lille dytten som trengs for å ta tak i ting og få nødvendig hjelp.

– Vi vet også at dette i større grad gjelder menn – og at menn kvier seg mer for å be om hjelp. Å tørre å spørre er rett og slett å gi førstehjelp, klargjør han.

Her får du hjelp

Ved akutt selvmordsfare; ring 113

Kors på halsen er et hjelpetilbud for alle under 18 drevet av Røde Kors. Du kan ringe gratis 800 333 21, chatte eller skrive til en voksen

Kirkens SOS: tlf 22 40 00 40 og SOS chat

Mental Helse - krisetelefon: tlf 116 123 og sidetmedord.no

Homofiles ungdomstelefon tlf 810 00 277 kl 18-22 alle dager unntatt lørdag

LEVE, Landsforeningen for etterlatte ved selvmord.