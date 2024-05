– Vi er veldig fornøyd med at vi har blitt hørt. Nå har vi en mulighet, og den muligheten tar vi. Så skal vi komme med et forslag for alle barnehagene, sier Gøril Kristiansen, styremedlem i PBL Alta (Private Barnehagers Landsforbund).

Torsdag ble saken om tiltak for å rekruttere og beholde ansatte i kommunale barnehager behandlet i hovedutvalget for oppvekst, kultur og integrering (HOKI). Forslaget om 80 prosent arbeid for 100 prosent lønn ble sendt tilbake til administrasjonen, behandling i partiene og deretter i formannskap og kommunestyret.

PBL Alta kom med sitt utspill i forkant av hovedutvalgsmøtet, og kontaktet også politikerne direkte.

Avtalt møte mandag

Bemanningssituasjonen er svært kritisk for barnehagene i Alta. Det er 14 private barnehager og 12 kommunale. Kommunen mangler ansatte til 14 stillinger, som skal ta hånd om 42 barn. Administrasjonen foreslo blant annet 80 prosent jobb for 100 prosent lønn - det vil si fire dagers arbeidsuke i de kommunale barnehagene.

Private barnehageledere har reagert kraftig på utspillet, som de mener ville rammet de private barnehagene kraftig. De er redd ansatteflukt.

Mandag møtes de 14 styrerne i de private barnehagene og hovedutvalgsleder Anita Håkegård Pedersen (Ap). Kristiansen understreker at med 14 private barnehager i Alta, er de også 14 forskjellige styrere som kan ha ulike problemstillinger og synspunkter - og forslag til tiltak.

– Vi har ikke råd til å miste noen barnehager. Vi har hatt godt samarbeid mellom kommunale og private, og det ønsker jeg at det fortsatt skal være, sier Anita Håkegård Pedersen. Foto: Lill Vivian Hansen

55 prosent av kommunens barn

– Vi ønsker jo at det skal være et samarbeid. Det gjelder hele barnehagesektoren, og det er hele kommunens barn. De private barnehagene utgjør jo 55,4 prosent av kommunens barn går i private barnehager. Så dette er noe som berører mange, mange familier, sier hun videre.

Kristiansen sier at de er skuffet over at de ikke har vært inkludert i prosessen.

– De kommunale barnehagene mangler personell til 42 barn, men det samme gjelder jo hos oss. Vi mangler også personell til mange barn, slår hun fast.

Ble tatt godt imot

Kristiansen forteller at utspillet deres har blitt tatt godt imot av politikerne.

– Vi opplevde at de tok godt imot oss, vi fikk ganske raskt svar. Samarbeidet er opprettet, og det skal bli et godt samarbeid. Vi ønsker å finne en felles løsning, sier hun.

Hva forslagene vil bli, vil de komme tilbake til når de har fått snakket sammen.

– Vi ønsker en god dialog med kommunen. Og vi er fornøyd med vedtaket i HOKI, sier hun.

Men ut fra de forslagene som allerede er skissert, kan det i stedet bli økt lønn eller økt bemanning på avdelingene. Eventuelt 80-prosent-stilling som et prøveprosjekt.

– Har ikke tid til å vente

Hovedutvalgsleder Anita Håkegård Pedersen (Ap), sier at selv om de ikke realitetsbehandlet forslaget nå, har de ingen tid å miste på å sette inn tiltak. Hun synes de hadde en god diskusjon i møtet.

– Vi ønsket ikke å utsette saken. Det har vi ikke tid til. Vi sa bare at de måtte legge ved vedlegg, til formannskapet og kommunestyret i mai. Og det haster! For det er krise for barnehagene våre! Får vi ikke dette til, kan det i verste fall føre til at de som har fått plass i barnehage ved hovedopptaket, ikke kan få plass likevel, sier hun.

Pedersen synes de kommunale og private barnehagene har vært drevet godt ilag, og samordna opptak har fungert. I tillegg har de felles utviklingsverksteder. Selv om kommunen ikke eier de private, har man et ansvar som tilsynsmyndighet.

– Vi tenkte at når vi fikk henvendelser fra PBL, så måtte vi se litt på det, sier hun.

Pedersen legger likevel til at hun synes administrasjonen har tenkt rett, da de har gjort en omprioritering av sine midler, ved å foreslå å ta av de 20 prosentene ekstra vikarressurser, som ikke har vært utnyttet fullt ut. Og hun mener det er også forskjell på de private barnehagene; mens noen er små familiebarnehager eller ideelle, tilhører andre store barnehagekjeder. Det er de minste hun er mest bekymret for.

– Vi må tenke oss godt om før vi vedtar noe. Vi har ikke råd til å miste noen barnehager. Vi har hatt godt samarbeid mellom kommunale og private, og det ønsker jeg at det fortsatt skal være, sier hun.

Også Pedersen mener at lønna i barnehageyrkene må opp.

– Dette er todelt, det er et nasjonalt problem. Men vi må gjøre noe lokalt mens vi venter, sier hun.

Nå tror både Gøril Kristiansen i PBL, og hovedutvalgsleder Anita Håkegård Pedersen at de sammen skal klare å finne noen løsninger.

Vedtak med arbeidsordre til

Hovedutvalget kom med følgende vedtak i saken: «Tiltak for å rekruttere og beholde ansatte i kommunale barnehager - unngå stenging av barnehager.»

«I påvente av partipolitisk behandling, realitetsbehandles ikke saken. Administrasjonen bes fremlegge tilleggsinformasjon til saksfremlegget som ble etterspurt i HOKI, før behandling i førstkommende formannskapsmøte og kommunestyremøte. Herunder -økonomi - tariffavtaler, forholdet mellom offentlig og private barnehager.»