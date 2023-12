Det kommer frem av en avgjørelse fra Høyesterett. Lydopptakene kan være viktige i gjenåpningen av den såkalte flydropp-saken.

– Det var en riktig avgjørelse. Avgjørelsen sender et signal til påtalemyndigheten og kommisjonen at de så langt har tråkket feil i denne saken, sier advokat Morten Kjensli, som førte saken i Høyesterett og representerte flere av de dømte i flydropp-saken.

Gunnar Evertsen var en av de dømte i flydropp-saken som mener at han var utsatt for en ulovlig politiprovokasjon.

– I dag er han glad og takknemlig, sier advokat Mette Yvonne Larsen som representerte Evertsen.

Lydopptakene stammer fra den lukkede delen av rettssaken mot den tidligere polititoppen Eirik Jensen og narkotikasmugleren Gjermund Cappelen.

– Høyesterett gir nå føringer for at kommisjonen kan få høre lydopptakene hvis de vil. Det er en stor seier for rettssikkerheten og rettssamfunnet at man ikke kan holde igjen lydopptak hvis noen er blitt utsatt for en ulovlig politiprovokasjon, sier Larsen.

Saken har sin bakgrunn i at tolv menn i 1993 ble dømt for innføring av 13 kilo amfetamin til Norge. Flere av de dømte hevdet at de ble utsatt for ulovlig politiprovokasjon og har derfor bedt om gjenopptagelse av saken.

Det har blitt hevdet at de taushetsbelagte lydopptakene – som stammer fra rettssaken mot Eirik Jensen – kan være frifinnende i saken.

Opptakene ble gjort i forbindelse med de delene av Jensen-saken som ble holdt for lukkede dører, og de er dermed taushetsbelagte. Advokat Jon Christian Elden har ifølge VG tidligere sagt at noe av det han hørte i retten vil kunne være frifinnende i flydroppsaken.

De dømte hevder Gjermund Cappelen skaffet dem narkotikaen og at det var en felle lagt av politiet, men de har ikke fått benytte opptakene i forbindelse med behandlingen i Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker.