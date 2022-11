Usikkerhet rundt grunnrenteskatt på havbruk går ut over leverandørene i Alta: – Det var et lite slag i magen

Etter at regjeringen har varslet innføring av grunnrenteskatt fra 1. januar, har oppdrettsnæringen lagt flere nyinvesteringer på is. Dette går først og fremst ut over leverandørene. Samtidig tror Erna Solberg at leverandørindustustrien i Norge kan bli større enn oppdrettsnæringen selv.