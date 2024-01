Gjennom året som har gått har Altaposten fulgt lokalsamfunnet tett, på godt og vondt. Listene under viser hvilke saker som har vært mest lest i 2023.

Det er abonnementene som holder skuta flytende, og gjør oss i stand til å holde både journalister, markedsavdelingen og administrasjonen med lønn til å utføre samfunnsoppdraget. Først ser du oversikten over de ti sakene forbeholdt våre abonnenter som leste best:

1. Følg vannføringen i Altaelva

2. Tenåringsgutt omkom i arbeidsulykken

3. Bilulykke på E6: – Tre biler involvert

4. Filiph (18 mnd) hadde mynt i halsen i 39 dager

5. Borgerlig seier i Alta

6. Alta-mann i 30-årene døde etter fall fra sjette etasje

7. Entreprenør meldte oppbud, har samlet gjeld på 55 millioner kroner

8. Kivijervi melder oppbud

9. Dame i 40-årene og mann i 20-årene var i scooterulykke

10. Familiens bil brukt som brekkstang i konkurssak: – Skyver sitt tap over på oss

Men i tillegg til de for oss helt avgjørende abonnementsartiklene velger vi i noen tilfeller å ha artikler åpne for alle lesere. Bak hver «åpne» artikkel ligger det redaksjonelle vurderinger, som i særdeleshet knyttes til om vi mener det handler om informasjon det er viktig at absolutt alle får tilgang til. Dette ble særlig synlig under koronaperioden, da vi «åpnet» tilnærmet alt koronarelatert stoff.

Vi har og inntatt en holdning der leserbrev og ledere i all hovedsak holdes åpen, slik at alle som ønsker det skal være i stand til å delta i det offentlige ordskiftet.

Under ser du lista over de ti mest leste «åpne» artiklene våre gjennom 2023:

1. Alvorlig ulykke på verksted i Alta: – Etterforsker for å kartlegge hendelsesforløpet

2. Alle veier inn til Alta stengt, ras ved Leirbotnvann

3. Valget: Få siste nytt om opptellingen i Alta her

4. Avregistrerte bil: Får 5.500 kroner i bot

5. Der ingen skulle tru at nokon kunne bu…

6. Ute av kontroll i nabolandet

7. Se trekningslista foran kortsalget her

8. Nye regler for elgjakt

9. Lastebil kolliderte med gravemaskin, sjåfør sendt til sykehus

10. Hvor mange rein har du?