Nå ønsker han derimot behandling, forteller han i retten.

– Jeg har holdt kjeft om at jeg hører stemmer. Og for de psykosesymptomene som vistes, påsto jeg at jeg hadde tatt rus, sier Rambo i lagmannsretten.

Natt til 1. mars 2022 drepte 31-åringen kjæresten – trebarnsmoren Lisa Iren Karlsen (40).

Rambo ble i fjor dømt til 15 års forvaring for drapet. Og retten vurderte at han var utvilsomt tilregnelig.

Nå ønsker han å få dommen omgjort til tvungent psykisk helsevern.

Han innrømmer drapet på kjæresten – men svarer «nei» på spørsmål om han erkjenner straffskyld.

Han har nylig i en psykiatrisk tilleggserklæring som skal legges fram for retten fått diagnosen paranoid schizofreni.

I en fengslingskjennelse fra april i år står det at diagnosen kan ha hatt innvirkning på Rambos virkelighetsforståelse på hendelsestidspunktet.

Om han skal dømmes til helsevern må lagmannsretten vurdere at han var utilregnelig under drapet – og i tillegg at psykosen ikke var selvutløst ved rus.

– Er det slik at han simulerer, eller overspiller? Det er en kjerne i det retten skal vurdere, sier aktor Johan Petter Bærland under innledningsforedraget sitt.

AKTOR: Johan Petter Bærland Foto: Preben Sørensen Olsen, VG

31-åringen hevder at han i tidligere forklaringer har overdrevet rusbruken sin og holdt symptomene skjult for både psykologer og retten.

– Det å bli stemplet som paranoid schizofren. Som gal. At du har det på papiret. Det gjør noe med stoltheten, sier han.

Blant dem som følger ankeforhandlingene i Eidsivating lagmannsrett er Lisas mor, Kristin E. Karlsen, og Lisas tenåringsdatter.

De sitter ved siden av bistandsadvokat Snorre Torgrimsby.

PÅRØRENDE: Kristin E. Karlsen i retten sammen med bistandsadvokat Snorre Torgrimsby. Foto: Preben Sørensen Olsen, VG

– Lisa Iren Karlsen ble brått og brutalt drept. Hun etterlater seg to foreldre som mistet sin datter, tre barn som mistet sin mor, to søsken og en stefar, sier han.

Av familien har hun blitt beskrevet som ei som var glad i dyr, og som forgudet de tre barna sine.

Og av moren, Kristin, beskrives Lisa som hennes aller beste turvenn. Videoen under er fra en slik tur.

I februar 2022 gledet 40-åringen seg til å få besøk av barna.

I stedet fikk barna og resten av familien hennes den brutale beskjeden om at hun var funnet drept.

Da politiet tok seg inn i boligen til trebarnsmoren natt til 1. mars 2022 lå hun blodig og avkledd på stuegulvet.

Hun hadde brudd i nesen og i flere ribbein, og var skåret og stukket med kniv minst 17 ganger.

– Jeg var ikke på denne planeten i det hele tatt, sier den drapstiltalte 31-åringen om sin egen psykiske helse før drapet.

Han forteller at kjæresten hans mente han måtte utredes – og at han trengte hjelp. Men at han mistenkeliggjorde henne for det.

Rambo sier at han trodde Lisa satt på filmer og musikk for å sende ham skjulte beskjeder.

Den skjebnesvangre natten tok han fire bilder av den døde kroppen til Lisa med telefonen sin.

Disse bildene ble lagt fram som bevis i retten.

ÅSTEDET: En politibetjent går ved politisperringene ved boligen der Lisa Iren Karlsen (40) ble funnet drept natt til 1. mars 2022. Foto: Helge Mikalsen / VG

Han ble spurt av dommeren om å utdype psykosesymptomene sine.

31-åringen fortalte da blant annet at han har opplevd at en vifte på cellen hans i fengselet snakket til ham.

– Jeg måtte slå av viften fordi den hele tiden snakket. Det er en stemme som ofte blir veldig dataaktig, forklarer han.

Han forteller at han spurte viften telepatisk om hvem den var.

– «Jeg er moren til Lisa, og det vet du din jævla idiot», skal viften ha svart ifølge Rambos forklaring.

Han forteller at han også har vært overbevist om at familien hans har blitt drept mens han sonet i fengsel.

I RETTEN: Forsvarerne Sigurd Klomsæt og Johannes Mæland Foto: Preben Sørensen Olsen, VG

Forsvareren Sigurd Klomsæt mener hans helsehistorikk ikke har vært tilstrekkelig belyst i tingretten, og at han der burde vært vurdert som utilregnelig.

– At dette kan passere en domstol i moderne historie er for meg helt ubegripelig.

Han argumenterte i retten for at Rambos menneskerettigheter har blitt brutt – og at han ikke har fått den behandlingen han har krav på.

Han utelukker heller ikke at saken kan havne i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Tvungent psykisk helsevern Vis mer ↓ 51 personer ble i fjor dømt til tvungent psykisk helsevern, 39 av dem på ubestemt tid. 15 av lovbruddene gjaldt drap og drapsforsøk.

Dom til tvungent psykisk helsevern er en særreaksjon som ble innført i 2002. Antall slike dommer per år har økt sterkt siden 2017.

Tidsubestemt dom for alvorlige lovbrudd er mest vanlig og kan opprettholdes så lenge samfunnsvernet krever det.

Fra 2002 til og med 2023 ble det totalt avsagt 609 dommer til tvungent psykisk helsevern. 547 av disse dommene er tidsubestemte.

241 av lovbruddene ved tidsubestemt dom var drap og drapsforsøk.

Ved årsskiftet var 334 personer under gjennomføring av tidsubestemt dom. Kilde: Nasjonal koordineringsenhet for dom til tvungent psykisk helsevern

I retten fortalte Rambo at han i flere år – også før drapet – har skjult symptomene sine.

– Jeg har blitt forsøkt tvangsinnlagt av familie hele tiden, og jeg har jo blitt det noen ganger. Men jeg har klart å «dodge» det, sier han.

Klomsæt sier Rambo har en historikk med psykoser – også uten rus.

– Vi vil belyse i retten at den eneste riktige dommen for Tom Richard Rambo er tvungent psykisk helsevern. Fordi vilkårene er til stede.

Lisa Iren Karlsen har bodd i Finnmark, og har familie i Alta.

