Bryllupet skjedde ute i felt, nær fronten i den harde krigen mot de russiske invasjonsstyrkene. Under trærne var det spent opp ukrainsk og norsk flagg, og Eira hadde på seg en hvit brudekjole med slør, håret var vakkert satt opp, og i hendene holdt hun en bukett fiolette blomster.

Her sa hun, den norske fremmedkrigeren, ja til sin forlovede, den ukrainske kompanisjefen som bare går under kallenavnet «Jabari».

Deretter poserte de foran en ukrainsk stridsvogn og sammen med resten av gruppen som er med dem ute i felt.

Tilstede var befalet for ildstøttegruppen, lederen for sanitetsgruppen, og venner fra marinekompaniet hun er en del av.

– Gjestene vi hadde med, var noe av det viktigste med hele seremonien på grunn av det livet vi lever ilag på oppdrag. De to vitnene våre i vielsen var kommandøren for ildstøtte og bataljonens sanitetsjef. I tillegg hadde vi med vårt eget lag og andre fra marinebrigaden, og andre brigader og enheter vi har vært på oppdrag med, sier Andersen Eira til VG:

– Vi vært på oppdrag sammen, vi har overlevd sammen, så alle som var med i feiringen har stor betydning.

Helsearbeideren fra Finnmark ble fremmedkriger

– Å gifte seg med mitt livs kjærlighet, midt i krigen. Gud, jeg elsker disse folkene så mye. Min ektemann, teamet mitt, skriver hun på Facebook, sammen med videoen som er publisert fra giftermålet.

VIKTIG BIDRAG: Eira har fått sjokolade av en eldre ukrainsk kvinne, som ville si takk. – Det er et ydmykt og takknemlig folk, sier Eira til VG. Foto: Twitter: @RipRawlings

Sandra Andersen Eira fra Porsanger i Finnmark er fisker, helsearbeider, tidligere representant på sametinget. Ganske raskt etter at Russland invaderte Ukraina var hun å vei ned for melde seg som fremmedkriger.

I fjor høst møtte hun «Jabari», under harde kamper sørøst i Ukraina, ytterst ved fronten.

– Det var harde kamper. Konstante angrep, konstante operasjoner. Vi levde og kriget heilt på frontlinjen på den tida, har Eira fortalt til TV2 om hvordan det var der de møttes.

Folkene i felt er familien

I oktober i fjor gikk han ned på kne og fridde til henne. Til applaus fra medsoldatene deres, sa hun ja. Men først onsdag 24. april fikk de mulighet til å arrangere bryllup.

IKKE HJEM ENNÅ: – Tanken på å dra hjem til en vanlig hverdag, det virker ganske gærent på meg nå, sa Eira da VG snakket med henne våren 2022. Foto: Harald Henden / VG

– Operasjonen kommer alltid først, men nå får vi dele den med de samme folkene som vi har kjempet side om side med, krysset minefelter og kuler sammen med. Vi lever virkelig et fantastisk liv, skriver hun selv på Facebook.

VG har tidligere skrevet om teamet av fremmedkrigere hun ble kjent for å være en del av – «The Dirty Dozen». I begynnelsen av april, to uker før hun giftet seg, kom det fram at hun er fengslet «in absentia» i Russland.