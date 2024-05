– Vi er veldig stolte av bilen, og vi får en mye bedre arbeidshverdag, sier Magne Opgård i Alta kommune, etter at driftsavdelinga har fått ny, spesialtilpasset filmebil.

Dette skriver kommunen på sin hjemmeside. De skriver videre at helse, miljø og sikkerhet har vært prioritert høyt når ny bil til å filme avløpsnettet skulle anskaffes.

Denne uken fikk driftsavdelingen overlevert den nye bilen, som er ment å skulle gi en bedre arbeidshverdag for de som skal drifte bilen.

– Vi har hatt fokus på HMS (helse, miljø og sikkerhet) når den nye bilen skulle bygges. Det er viktig for oss at de som skal drifte bilen har gode arbeidsforhold, sier leder for driftsavdelingen Magne Opgård.

Den nye bilen er vesentlig større enn den gamle, og de tekniske utstyret har de tatt med over. Nybilen har også aircondition, og vanndunk med slanger så de kan få rengjort utstyret som brukes i avløpsrørene.

– Vi filmer hele avløpsnettet i Alta, samt overvann. Det er noen kilometer rør som skal filmes, forteller Ronny Møllenes, som er driftsansvarlig avløp.

Med den nye bilen kan de også gå over til helårsfilming. Det innebærer at to ansatte til enhver tid skal bemanne bilen. Det er satt i gang opplæring for de som skal drifte den.

– Vi er veldig stolte av bilen, og ikke minst så får vi en mye bedre arbeidshverdag. I denne bilen er det plass til to personer og det er tilrettelagt for å sitte der hele dagen, sier Opgård.