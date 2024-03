74-åringen døde i formiddag, opplyser familien. Han var på reise i Stockholm i forbindelse med et bokprosjekt om Kurdistan og Palestina.

Han er den eneste som har representert det tidligere partiet Rød Valgallianse - forløperen til Rødt - på Stortinget.

– Dette var en veldig trist nyhet. Erling vil bli husket fra sin tid som RVs eneste stortingsrepresentant, men også for sin iherdige innsats for kurderne og mot korrupsjon og urett mot mennesker i Oslo, sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen til VG.

Rødt-representant Bjørnar Moxnes skriver på Facebook at han ble kjent med Folkvord gjennom arbeidet i Oslo bystyre fra 2007.

– Det var veldig trist å høre at Erling er død, skriver han i innlegget som VG har fått tillatelse til å gjengi.

– Det var en god dose ærefrykt over å plutselig være gruppeleder for en av partiets mest erfarne folkevalgte, men Erling var ikke akkurat høytidelig på egne vegne, så det ble lærerikt og nyttig.

Moxnes skriver videre at de ikke var enige i ett og alt.

– Men det sto aldri i veien for at vi jobba godt sammen for partiets beste. Hjertelig takk for innsatsen, Erling!

Høyre-leder Erna Solberg sier hennes tanker i dag går til Folkvords familie og hans nærmeste.

– Jeg vil huske Erling Folkvord for hans ektefølte og oppriktige engasjement for sakene han trodde på, selv om vi var dypt uenige politisk. I mange år var han Rød Valgallianses eneste stortingsrepresentant, og klarte da å bli en markant deltager i samfunnsdebatten, skriver hun i en sms.

Bjørnar Moxnes og Erling Folkvord. Foto: Tore Kristiansen / VG

Oslotrønder

Erling Folkvord var egentlig trønder, og ble født i Levanger. Han var utdannet sosionom. Folkvord var politisk aktiv på venstresiden siden 1960-årene og gikk med i ML-bevegelsen fra starten i 1972.

Han var også mangeårig bystyrerepresentant i Oslo. Der gjorde han seg kanskje mest bemerket som en ihuga korrupsjons-jeger, og bidro sterkt til avsløringene av den såkalte Oslokorrupsjonen.

– Han gjorde en veldig viktig innsats mot korrupsjon og maktmisbruk. Helt til det siste har han vært aktiv i Rødt, sier partileder Martinussen til VG.

Tidligere SV-leder- og finansminister, Kristin Halvorsen, minnes Folkvord som en hardt arbeidende stortingsrepresentant.

– Det er trist å høre at Erling Folkvord er død. Mine tanker går til hans nærmeste. Vi ble kjent da vi satt sammen i finanskomiteen, han var sterk i sin overbevisning og en hardt arbeidende stortingsrepresentant som gjorde en god jobb for RV, skriver Halvorsen i en sms til VG.

I 2015 skrev Folkvord boken «Det store Oslo-ranet» om salget av 1744 personalboliger for ansatte ved Aker og Ullevål sykehus.

– Erling var engasjert i Rødt. Han var ikke alltid enig i de valgene partiet tok, men han deltok aktivt og har gjort en viktig jobb både for Rødt, Oslo og Norge, sier Rødt-lederen.

Ikke noe jåleri

Stortingsveteran Per Olaf Lundteigen (Sp) satt sammen med Erling Folkvord i finanskomiteen i sin tid.

– Vi hadde et veldig realt forhold. Vi var uenige om mangt, men han var en politiker du virkelig kunne stole på. Han hadde ingen forfinede vaner i det hele tatt, sier Lundteigen til VG.

DEMONSTRERTE: Erling Folkvord gikk ikke av veien for å delta i en demonstrasjon. Her er han aktiv i en demonstrasjon mot SIAN i Oslo sentrum i 2020. Foto: Odin Jæger / VG

Han skryter spesielt av Folkvords grundighet og utholdenhet i det politiske arbeidet som enmannsgruppe på Stortinget. - Han var opptatt av å snakke saken til vanlige arbeidsfolk, sier Sp-veteranen som mener Folkvord var en av de mest ujålete personene han har kjent.

– Han brukte aldri slips på Stortinget, men overrasket mange en gang da han iførte seg dress med hvit skjorte og slips på en komitétur til Balkan, husker Lundteigen.

– Jeg satte stor pris på Erling Folkvord, legger han til.

– Vaktbikkje

Mimir Kristjansson omtaler partikameraten sin som en utrettelig og ubestikkelig forkjemper for arbeidsfolk.

– Han nøt stor respekt også langt utenfor Rødts rekker. Han var en vaktbikkje som svært mange satte pris på over hele det politiske spekteret. Det er veldig trist at han nå ikke lenger er blant oss, men vi lover å fortsette kampen for de idealene han trodde på, skriver Rødts profilerte representant på Stortinget en sms til VG.