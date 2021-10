Samlet 50 år etter

nyheter

De gikk alle ut av lærerskolen i 1971, etter to års studier i Alta og to år i Tromsø. I helga var de samlet for et hyggelig treff med nydelige festmiddager og mimring.

Mange ble i nord

I tillegg ble det mange hyggelige samtaler og diskusjoner om smått og stort, sånn som det skal være, sier Ole Simonsen, selv opprinnelig fra Årviksand på Arnøya utenfor Skjervøy. Men først og fremst kjent som SV-politiker og årevis som idrettsleder. Han ble i Alta.

– Av 30 som begynte, var det 26 som fullførte. Det spesielle er at mange fikk sitt virke i nord, 14 av 26 innenfor rammene av tiltakssonen. 100 prosent av denne fantastiske gjengen har blitt samfunnsstøtter som har brukt enormt mye tid på frivilligheten, slik lærerne ofte gjør, sier Simonsen.

Engasjerte ildsjeler

– Mange har vært kulturarbeidere, idrettsledere og trenere ved siden av lærergjerningen, mens andre har drevet med politisk virksomhet og har vært engasjert i det samfunnet de lever i, forklarer Ole.

– Jeg ble egentlig veldig imponert, sier han.

Han forteller at de alle som en ikke glemmer klasseforstanderen Rolf Ballo.

– Han betydde mye for oss, som kreativ, ryddig og velorganisert person med all tenkelig integritet, forteller Ole.

Han er samtidig stolt og imponert over bevertningssteder som Sorrisniva og Scandic.– I tillegg til nydelig mat handler det om veldig hyggelige folk, roser han.