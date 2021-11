Operasjonsstuene i Alta:

Leverandør: – Vi snakker en halv million i forskjell på rene og ultrarene operasjonsstuer

Mens det overfor Finnmarkssykehusets styre vises til at en operasjonsstue for protesekirurgi i Alta blir å sprenge budsjettet med 10-15 millioner, er leverandør Halton klar på at prisforskjellen på en «ren» og «ultraren» operasjonsstue er 500.000 kroner.