9. oktober skrev Altaposten om at arbeidet med å gjenreise den gamle kirka i Máze hadde stoppet opp etter at Samisk videregående skole og reindriftsskole i Kautokeino hadde trukket seg ut av prosjektet. Dette fordi lafting ikke er i læreplanen for elevene på byggfag. Museumsleder for RiddoDuottarMuseat i Kautokeino Johan Aslak Hætta sa til avisen at det ikke var aktuelt å stoppe prosjektet.