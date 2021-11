Utfordret Næss på Finnmarksløpet

nyheter

– Jeg tror ikke reiselivet er ferdig med omstillinga. Jeg tror reiselivet kommer til å være i en evig omstilling i årene fremover. Markedet vil ikke være det samme. Det vil være en utvikling hele tida, sa Strifeldt.

Han sa at han trodde ettervirkningene av pandemien kommer til å vare lenge.

– Og vi har heldigvis en mindretallsregjering som gjør at vi får en god del løsninger ut i det åpne rom, og at Stortinget blir et verktøy for å løfte reiselivsnæringa ut av pandemien de neste fire årene, sa han.

Utfordret på Finnmarksløpet

Bengt Rune Strifeldt kom med oppfordringer til Næss, blant annet om ilandføring fra Johan Castberg til Veidnes, og om statsbudsjettposten Finnmarksløpet.

– Her har vi et fantastisk eksempel på reiseliv i Finnmark, og hvordan man kan hjelpe, nemlig Finnmarksløpet. Jeg håper de snur, og får det inn på statsbudsjettet, var meldinga til Næss.

– Vi får se om det kommer, men jeg har i hvert fall ikke sittet i ro. Det var heller ikke tilfeldig at jeg gikk ilag med næringsministeren inn på slottet, for å si det sånn, svarte stortingsrepresentant Marianne Sivertsen Næss (Ap), til lun latter fra salen.

Moderator Arne Hjeltnes oppsummerte:

– Det er i alle fall slik at utfordringene er kjente, og vi ser frem til gode løsninger. Jeg mener og at det Finnmark har – det er bare å kjøre på, var Hjeltnes’ kommentar.

Næss noterte seg flere spørsmål fra salen, blant annet en anmodning fra Henriette Bismo Eilertsen om å oppheve karantenepåbud for reisende fra USA. Hun snakket også om hvordan de gjennom Arbeiderpartiets politikk og Hurdalsplattformen ville løse problemene for reiselivet, som å gjøre den mer bærekraftig, få flere helårs arbeidsplasser, men også se hvordan man kan støtte opp om næringa. Det kom imidlertid ingen umiddelbare, konkrete lovnader fra scenen denne dagen.

Gode reiseopplevelser i Finnmark

Næss trakk frem gode reiseopplevelser hun har hatt i Finnmark det siste året, spesielt perleturen i Vardø gjennom flere stopp med lokalhistorie, moloen og politikk, og møte med mennesker der.

Opposisjonspolitiker Strifeldt trakk også frem hvor fint han synes det var å kunne reise rundt i Finnmark og treffe folk, og høre om deres utfordringer.

– Men etter valgdagen hadde jeg en fantastisk opplevelse. Jeg dro på elgjakt i Karasjok, satte meg i skogen ved bålet. Journalister ringte meg, jeg sendte melding – er dessverre opptatt. Sånn satt jeg i ei uke! Det var en fantastisk følelse! fortalte Strifeldt.

– Ja, det var sikkert deilig å sitte der og skyte noen elger, repliserte Hjeltnes.