Alta brannvesen rykket rundt kvart på ni ut mot vestre deler av Alta. Bakgrunnen er røykutvikling i en bygning, melder 110-sentralen.

Ved operasjonssentralen til politiet forteller operasjonsleder Bjørn Tormod Syversen at en politipatrulje er kommet til stedet.

– Det ser ut til å være noe røyk, men de melder at de ikke klarer å se at det brenner noen steder. Patruljen melder at de har kontroll på situasjonen, sier operasjonslederen.