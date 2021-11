Her kan du plukke med deg selvtester: – Etterspørselen er stor

nyheter

Beholdninger av selvtester blir nå satt ut av Alta kommune ved rådhuset og biblioteket. Her kan de som trenger, plukke med seg en test.

– Kommunen ønsker at alle som er syk eller har symptomer skal teste seg og gjør derfor selvtester så tilgjengelig som mulig, skriver kommunen på sine egne sider.

Det oppfordres dog til å få en frisk venn eller bekjent til å hente en test til deg, dersom du selv er syk eller har symptomer.

Dette gjør du:

Sprit hendene. Ta så mange antall tester som nødvendig, men ikke hamstre. Ta med informasjonsskriv.

Skulle testen du tar viser seg å være negativ og du ikke har symptomer kan du leve som vanlig, opplyser kommunen.

– Dersom hjemmetesten er positiv må du ringe oss på telefon 464 15 332, og så varsle dine nærmeste kontakter.

Pakkes ut fortløpende

Kun timer etter at Altaposten omtalte at kommunen nå gir ut gratis tester ved rådhuset og biblioteket melder flere at det er tomt ved begge steder. En telefon til kommuneoverlege Peder Halvorsen bekrefter at det til tider kan være fritt, men at nye pakker med selvtester rulles ut fortløpende.

– Planen er å få ut flere tester. Disse blir sendt til oss i større forpakninger, og vi må pakke disse om før vi kan gi de ut. Så langt er det en liten flaskehals her, og det er det som nå tar litt tid.

Han påpeker at kommunen derfor ikke er fri for testene, men at det kun tar tid å få pakket disse ut.

– Vi har heller ingen planer om å stoppe med gratistestene. Etterspørselen nå er stor, og det finnes anledning til å kjøpe egne tester i noen butikker eller ved apotek dersom man må ha en her og nå.