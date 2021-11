nyheter

– Det er politikerne som sitter på nøkkelen. Det er de som kan bevilge ekstra midler til reiselivet. Vi håper vi kan få en ny omstillingspakke, at de fremdeles er villige til å se på momsen (ta ned igjen 12-prosenten), og ikke gjeninnfører flyavgifta. Vi er avhengige av å få transportert folk inn. Det er en av årsakene til at reiselivet i Troms og Finnmark sliter ekstra! Det handler om penger, og dette er min klare melding til politikerne, forteller Mona J. Saab etter å ha møtt reiselivsaktører fra hele Finnmark under Forum Reiseliv i Alta denne uka.