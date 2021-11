Vil samarbeide med kommuner for å økte antallet som tar vaksine

nyheter

I Tromsø og Alta tester flere positivt hver dag enn noen gang tidligere i hele pandemien. Økningen i flere kommuner fører til flere innleggelser på UNN i Tromsø, noe som kan føre til utsettelser av behandling.

– For å nå flest mulig med vaksine inviterer nå Statsforvalteren de kommunene som har lavest vaksinedekning til møte for å diskutere hvordan vi kan få flere til å vaksinere seg, heter det i en pressemelding.

I Troms og Finnmark er andelen av vaksinerte for lav. Oversikten fra Folkehelseinstituttet viser at 85,4 prosent av innbyggerne over 18 år har fått to doser vaksine i Troms og Finnmark. Flere kommuner har en spesielt lav vaksinasjonsgrad i aldersgruppa 25-44 år.

– Statsforvalteren vil så sterkt som mulig oppfordre de som ikke har vaksinert seg om å gjøre nettopp det.