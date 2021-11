Disse boligene skiftet eier i måneden som gikk

nyheter

Rishaugjordet 26 (Gnr 40, bnr 314) er solgt for kr 885.000 fra Svendsen Geir Entreprenør As til Steffen A Strifeldt (04.10.2021)

Andel av Stillaveien 62 (Gnr 35, bnr 127) er overdratt fra Marit Mathisd Guttormsen og Steinar Guttormsen til Marie V K Guttormsen (04.10.2021)

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 35, bnr 229

Andel av Stillaveien 62 (Gnr 35, bnr 127) er overdratt fra Kevin Guttormsen til Marie V K Guttormsen, Marit Mathisd Guttormsen og Steinar Guttormsen (04.10.2021)

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 35, bnr 229

Breverudsvingen 11 (Gnr 27, bnr 266) er solgt for kr 5.950.000 fra Øystein Johansen til Evelyn Johnsen og John Martin Ringdal (04.10.2021)

Russeluftveien 134 (Gnr 42, bnr 214) er solgt for kr 2.650.000 fra Henning Jonas, Ranveig Jonas, Roy Wiggo Jonas og Tove Jonas til Henning Mortensen og Witavee Mortensen (05.10.2021)

Skogstadveien 12 (Gnr 26, bnr 434) er solgt for kr 3.999.000 fra Ken-Vidar Sara til Even Thomassen Romsdal og Nina Karita I Eira (05.10.2021)

Langvannet 12 (Gnr 35, bnr 1, fnr 328) er solgt for kr 330.000 fra Sb2 Eiendom As til Jan-Martin Thomassen (06.10.2021)

Melbærveien 5 (Gnr 32, bnr 79, seksjon 46) er solgt for kr 2.900.000 fra Morten Andersen til Aage Indrefjord og Lene Nordbø Skeidsvoll (06.10.2021)

Apanesveien 58 (Gnr 26, bnr 110) er solgt for kr 5.340.000 fra Svein-Olaf Hansen og Torun Granstrøm Ekeland til Dina Helene Bjørnæs og Martin Imrik (06.10.2021)

Andel av Gnr 58, bnr 11 er overdratt fra Beathe Kristine Danielsen, Eva Rasmussen Behner, Fred Arne Ulriksen, Gunn Helga Martinsen og Reidun Rasmussen til Linda Beathe Stellander (06.10.2021)

Kåfjordbotn 59 (Gnr 15, bnr 182) er overdratt fra Alta Kommune til Tirpitz Museum As (06.10.2021)

Holstsletta 78 (Gnr 32, bnr 708) er solgt for kr 639.000 fra Re Eiendom As til Lone Johansen Opgård (06.10.2021)

Markveien 38 C (Gnr 28, bnr 146, seksjon 11) er solgt for kr 3.900.000 fra Ola G Anker-Henriksen til Gerd Gamst (06.10.2021)

Sagatoppen 5 (Gnr 38, bnr 719) er solgt for kr 5.800.000 fra Jenny Marie Thomassen til Karl Tore Johnsen (07.10.2021)

Gnr 10, bnr 19 er solgt for kr 450.000 fra Ingrid Alette Ulvatne til Linda Kathrine Larsen og Stian Nilsen (08.10.2021)

Gnr 28, bnr 24 er overdratt for kr 6.780.822 fra Geir Tore Olsen til Michael Olsen (08.10.2021)

Salget omfatter også Altaveien 421 (Gnr 38, bnr 219)

Salget omfatter også Gnr 39, bnr 43

Gakoriveien 4 A (Gnr 26, bnr 27) er solgt for kr 3.200.000 fra Kato Haaheim til Johnny Johansen og Pia Martine K Tvedt (08.10.2021)

Sagali 7 (Gnr 38, bnr 746) er solgt for kr 6.250.000 fra Stian Nilsen til Ananya Bjørgve (08.10.2021)

Gnr 42, bnr 60 er solgt for kr 1.200.000 fra Roald Alseth til Christian Mannsverk og Helene Mannsverk (08.10.2021)

Salget omfatter også Gnr 42, bnr 70

Knausen Borettslag andelsnr 1 er solgt for kr 2.200.000 fra Karl Tore Johnsen til Randi Elisabeth Nilsen (08.10.2021)

Gakorisletta Brl andelsnr 64 er solgt for kr 2.560.000 fra Maija Holm Balto til Renate Andersen Lindseth og Rolf Marcus Ytrehauge (11.10.2021)

Løkkeveien 6 B (Gnr 28, bnr 189) er solgt for kr 11.000.000 fra Solveig Johanne Thomassen til Pnh Property As (11.10.2021)

Holstbakken Borettslag andelsnr 14 er solgt for kr 2.650.000 fra Emil Halvorsrud til Aud-Irene Olsen Amundsen og Dagfinn Johansen (11.10.2021)

Arnebyvann 15 (Gnr 43, bnr 1, fnr 20) er solgt for kr 2.000.000 fra Anders E Kristoffersen til Anette Kåsbøll Mortensen og Kjell-Torbjørn Mortensen (12.10.2021)

Andel av Trekanten 14 (Gnr 31, bnr 705) er solgt for kr 1.334.706 fra Carmen Rose Dahl, Frank Tore Olsen, Jan Kyrre Olsen og Roger Olsen til Kenneth Kjellmann Olsen (12.10.2021)

Bossekopfjæra 11 (Gnr 27, bnr 1650, seksjon 7) er solgt for kr 4.250.000 fra Helen As til Rita Dolonen og Terje Jakola (12.10.2021)

Gammelsetra 2 (Gnr 35, bnr 52) er solgt for kr 4.750.000 fra Ivar Erling Aas til Bjørn Christian Olaussen og Jenny Marie Thomassen (12.10.2021)

Amtmannsnesveien 65 A (Gnr 30, bnr 151) er solgt for kr 4.175.000 fra Ole Heggeli til Daniel Kames og Lise Langaas Kames (12.10.2021)

Andel av Sagastien 35 (Gnr 38, bnr 661) er overdratt for kr 1.440.000 fra Leif Rasmussen til Laila Rasmussen (12.10.2021)

Sagbruksveien 6 (Gnr 24, bnr 289) er solgt for kr 4.990.000 fra Ellen Jessen og Walter Berg til Christine Øverli Eriksen og Kristian B Larsen (12.10.2021)

Utsikten Borettslag andelsnr 3 er solgt for kr 2.400.000 fra Malen Sønvisen Moe til Eli Strøm (12.10.2021)

Tømmerstien 2 A (Gnr 33, bnr 75, seksjon 31) er solgt for kr 3.050.000 fra Eva Julianne Halvorsen til Sivert Johan Landsem (12.10.2021)

Heimnesveien 6 (Gnr 24, bnr 517) er solgt for kr 746.000 fra Alta Kommune til Bjørn-Vidar Suhr og Henriette Mikkelsen Suhr (13.10.2021)

Skogheim 5 (Gnr 38, bnr 928) er solgt for kr 793.000 fra Alta Kommune til Morten Uglebakken (13.10.2021)

Holstsletta 126 (Gnr 32, bnr 715) er solgt for kr 6.495.000 fra Re Eiendom As til Camilla Brobak Masvik og Christian Haug Masvik (13.10.2021)

Heimnesveien 2 (Gnr 24, bnr 516) er solgt for kr 928.000 fra Alta Kommune til Vebjørn H Mikkelsen (13.10.2021)

Fjellvåkveien Borettslag andelsnr 7 er solgt for kr 2.100.000 fra Anita Bakk Henriksen til Carl M Vincent Englund (13.10.2021)

Svartskog 18 (Gnr 44, bnr 1, fnr 15) er solgt for kr 1.850.000 fra Ragnhild Walseth til Robert Eduard Kechter og Vibeke Haugen Kechter (15.10.2021)

Ugleveien 18 (Gnr 27, bnr 1076) er solgt for kr 4.810.000 fra Anita Rønning Holtet og Odd Håvard Holtet til Charlén Johansen Livesey og Håvard Ro Rundhaug (15.10.2021)

Åsveien 19 (Gnr 29, bnr 512) er solgt for kr 3.700.000 fra Einar Harry Dahlen, Ingeborg Dahlen, Jon Dahlen, Ola Dahlen og Torill Paulsen til Åsveien Bolig As (15.10.2021)

Tollevika Terrasse Borettslag andelsnr 9 er solgt for kr 2.575.000 fra Martin Imrik til Mads Arild Vollan (15.10.2021)

Apanes Borettslag andelsnr 14 er solgt for kr 3.250.000 fra Marianne Thomassen til Alta Kraftlag Nett As (15.10.2021)

Holstsletta 84 (Gnr 32, bnr 672) er overdratt fra Stian Thomassen og Therese Oppheim til Svein Svendsen (15.10.2021)

Gnr 42, bnr 13 er solgt for kr 2.500.000 fra Anna Jansen til Jan-Ivar Hågensen (18.10.2021)

Salget omfatter også Gnr 42, bnr 51

Kvibyveien 144 (Gnr 47, bnr 62) er solgt for kr 1.400.000 fra Elin C A Kristoffersen og Oskar Sævar Kristoffersen til Martine Guttormsen (18.10.2021)

Nikkihompen 33 (Gnr 40, bnr 253, fnr 15) er solgt for kr 2.675.000 fra Johansen Torleif Holding As til Brede Sæther og Hanne Pernille Bentsen (19.10.2021)

Gnr 35, bnr 286 er overdratt til Stian Johansen Moe (19.10.2021)

Ormegressveien 10 (Gnr 33, bnr 980) er solgt for kr 5.900.000 fra Veronica Haug til Rune Elnar Johansen (19.10.2021)

Kvilesletta 11 (Gnr 29, bnr 419, seksjon 10) er solgt for kr 3.475.000 fra Kirsti Finstad Nilsen til Fredrik Pettersen og Jan Arne Pettersen (19.10.2021)

Breverud Borettslag andelsnr 27 er solgt for kr 2.300.000 fra Henning Mortensen og Witavee Mortensen til Eva Marie Haugen (19.10.2021)

Bregneveien 48 (Gnr 33, bnr 510) er solgt for kr 5.200.000 fra Øystein K T Sørensen til Eivind Kolstad og Marit Kolstad (20.10.2021)

Løkkeveien 12 (Gnr 28, bnr 219) er overdratt fra Aud Evelyn Nilsen til Jan Karstein Nilsen (20.10.2021)

Breidablikk 3 (Gnr 29, bnr 113) er solgt for kr 57.500 fra Alta Kommune til Jan Hansen (20.10.2021)

Svaneveien 56 (Gnr 26, bnr 230) er solgt for kr 5.000.000 fra Hanne Jørgensen til Marielle Ellingsen (20.10.2021)

Markveien 38 C (Gnr 28, bnr 146, seksjon 21) er solgt for kr 3.850.000 fra Bjørn Steinar Karlsen, Eva Kristin Karlsen, Jan Roger Karlsen, Lise Lydersen, Stig Arne Karlsen og Tove I Karlsen Wisløff til Proffrent As (20.10.2021)

Markveien 38 C (Gnr 28, bnr 146, seksjon 21) er overdratt fra Sigmund Magne Karlsen til Bjørn Steinar Karlsen, Eva Kristin Karlsen, Jan Roger Karlsen, Lise Lydersen, Stig Arne Karlsen og Tove I Karlsen Wisløff (20.10.2021)

Tollevika Terrasse Borettslag andelsnr 5 er solgt for kr 1.700.000 fra Thyra Henriksen til Younes Mokdad (20.10.2021)

Gnr 32, bnr 690 er solgt for kr 1.750.000 fra Synnøve Vullum og Vegard Thomassen til Andrea Freim Nordhus og Kjetil Thomassen (21.10.2021)

Apanesveien 27 (Gnr 26, bnr 141) er solgt for kr 4.870.000 fra Randulf Nikolai Stokvik til Magnus Chr Maisenhølder (21.10.2021)

Markveien 38 C (Gnr 28, bnr 146, seksjon 26) er solgt for kr 2.700.000 fra Gerd Gamst til Andreas Haukland Hykkerud og Sofie E Haukland Hykkerud (22.10.2021)

Vannveien 13 (Gnr 27, bnr 1542, seksjon 3) er solgt for kr 3.600.000 fra Alta Vest As til Olga Westervoll (22.10.2021)

Thomasbrinken 13 (Gnr 27, bnr 1349, seksjon 2) er solgt for kr 2.750.000 fra Olava Åboen til Dag Olav Boland (22.10.2021)

Andel av Bossekopveien 68 (Gnr 27, bnr 546) er overdratt for kr 4.350.000 fra Ingrid E Thomassen til May Liss Thomassen (22.10.2021)

Bossekopveien 68 (Gnr 27, bnr 546) er overdratt fra Oddlaug L Ingebrigtsen til Ingrid E Thomassen og May Liss Thomassen (22.10.2021)

Breverud Borettslag andelsnr 75 er solgt for kr 2.200.000 fra Liv Nelly Irene Johansen til Jørn Roger Strifeldt (22.10.2021)

Ringveien 4 (Gnr 31, bnr 356) er solgt for kr 3.600.000 fra Thomassen Svein As til Ruth Cecilie Jakobsen (25.10.2021)

Andel av Heitmannåsen 3 (Gnr 27, bnr 31) er overdratt fra Jan Gunnar Kjellmann til Siw-Elin K Kjellmann (25.10.2021)

Komsa Borettslag andelsnr 12 er solgt for kr 3.400.000 fra Bengt Ove Mauno til Tanja Romsdal (26.10.2021)

Andel av Gnr 34, bnr 241 er overdratt fra Trygve Erling Jakobsen til Oskar Jakobsen (26.10.2021)

Storsandnes 43 (Gnr 10, bnr 32, fnr 2) er solgt for kr 700.000 fra Irene Alseen til Viola Alseen (27.10.2021)

Andel av Gnr 34, bnr 119 er overdratt fra Sverre Damsgård til Else Sofie Damsgård og Hildegun D Thomassen (28.10.2021)

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 38, bnr 54

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 38, bnr 80

Andel av Gnr 34, bnr 119 er overdratt fra Gunnar Damsgård til Else Sofie Damsgård, Hildegun D Thomassen og Sverre Damsgård (28.10.2021)

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 38, bnr 54

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 38, bnr 80

Gnr 34, bnr 119 er overdratt fra Ragnhild Damsgård til Else Sofie Damsgård, Gunnar Damsgård, Hildegun D Thomassen og Sverre Damsgård (28.10.2021)

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 38, bnr 54

Overdragelsen omfatter også Gnr 38, bnr 80

Eibyveien 56 (Gnr 24, bnr 60) er solgt for kr 3.800.000 fra Evy Natalie Heitmann til Ben Martin Ramos og Jeanette Heitmann (28.10.2021)

Andel av Gnr 28, bnr 24 er overdratt for kr 3.836.250 fra Michael Olsen til Caroline Lampe Alsen (28.10.2021)

Salget omfatter også Altaveien 421 (Gnr 38, bnr 219)

Salget omfatter også andel av Gnr 39, bnr 43

Knausen Borettslag andelsnr 11 er overdratt fra Oddvar Ragnvald Olsen til Mona Catrin Sletten (29.10.2021)