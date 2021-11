Vedum øker finnmarksfradraget med 16 prosent

nyheter

Sammen med sin partifelle og varaordfører Jan Martin Rishaug landet finansminister Trygve Slagsvold Vedum i Alta mandag i middagstiden.

I påvente av flyavgang til Vadsø, hvor han skal gi frammøtte på et folkemøte alt hva de ønsker i saken om å skille Troms og Finnmark, tok han seg tid til både bedriftsbesøk og svare på både på både hyggelige, og mindre hyggelige saker.

– Jeg er veldig glad for Ap og Senterpartiet er blitt enige om å øke finnmarksfradraget allerede i statsbudsjettet for 2022. Vi har hatt kun 14 dager på oss, og det er begrenset hva vi får gjort selv om viljen er veldig stor til positive endringer, og jeg er stolt over at vi som første budsjettlekkasje kan fortelle at vi tar grep for å signalisere at det er veldig viktig å snu en negativ utvikling i Finnmark, forteller finansministeren.

Til å stole på

Slagsvold Vedum er tydelig på at innbyggerne i Finnmark kan stole på han og Senterpartiet. Ikke alle i Alta gjør det etter at Senterpartiet stilte, det leder i Finnmark Senterparti mente var et ultimatum noen dager før valget. Ifølge leder Geir Iversen var garantien om fødeavdeling og akuttilbud ved Klinikk Alta levert på riksdekkende TV, så klart at Senterpartiet stilte ultimatum for å gå i regjering.

– Det vi gjør nå er å signalisere en sterk prioritering av Finnmark, og en klar støtte til bruk av personrettede tiltak for å snu folketalls- og fødselsnedgang til oppgang og optimisme. Alene er ikke dette nok, men vi vil i statsbudsjettet for 2023, som blir regjeringens eget, komme med flere klare grep, sier finansministeren.

Stolte av grepet

Han forteller at dette er konkret, og det rent praktisk lot seg bli en del av tilleggsproposisjonen regjeringen skal legge fram i løpet av de neste ukene.

– Finnmarksfradraget er nå på 15.500 kroner. Det øker vi med 2.600 kroner, slik at det for 2022 blir på 18.100 kroner. Selv om det er et lite grep i den store sammenhengen er jeg stolt over at Senterpartiet har fått det på plass som en del av regjeringens budsjettopplegg. For hva gjorde Solberg-regjeringen som en av sine første tiltak for Finnmark, jo, de kutter finnmarksfradraget i barnetrygden. Vårt første tiltak er altså å øke finnmarksfradraget, bidra til å gjøre det litt enklere for folk å bli boende, eller bosette seg i Finnmark.

Etter Altapostens regnekunstner er dette en økning av fradraget på 16 prosent. Fra finansdepartementet får vi opplyst at den reduserte skatten har en proveny på 31 millioner kroner, det vil si at tiltaket vil koste Staten 31 millioner kroner.

Ingen tvil om A-krimsenteret

Samtidig er han helt klar på at det ikke er noen diskusjon rundt hvor A-krimsenteret i Finnmark skal ligge. Solberg-regjeringen lanserte A-krimsenteret lagt til Alta med brask og bram i siste fase av valgkampen. Det ble startskuddet på at flere byer så sjansen til en lokaliseringsdebatt, hvor det ble fastholdt at det ikke var noen selvfølge at en ny regjering ville lokalisere senteret til Alta.

– Jeg er utrolig glad for at vi ikke får en ny opprivende lokaliseringsdebatt, og at Trygve på vegne av regjeringen overfor meg har slått fast at A-krimsenteret skal ligge i Alta. Nå er det ingen tvil, selv om noen har forsøkt å så tvil om dette, sier varaordfører i Alta, Jan Martin Rishaug.