Smittetrykket i Alta fortsetter: – Test dere flere ganger

Søndag meldte kommunen at 38 personer hadde testet positivt på korona-viruset fra fredag til søndag formiddag i Alta. En ny oppdatering mandag morgen forteller at det utover søndagen kom inn ytterligere tre positive tester.

Dette betyr, ifølge kommunen, at det er 8 nye smittede det siste døgnet, mens 51 personer er i isolasjon. En person er innlagt på sykehus.

Venter flere positive svar

– Vi har foreløpig ikke fått inn tall for mandag formiddag, men venter svar på en del hjemmetester, så mest sannsynlig får vi rapporter om ytterligere smitte utover dagen, sier kommuneoverlege Anne Davidsen.

Hun ber nå folk om å teste seg flere ganger.

– Om man blir syk med luftveisinfeksjon og tester negativt, men får eksempelvis hodepine i tillegg etter noen dager. Da kan man først har fått sesonginfluensa, men likevel blitt smittet av covid-19. I tillegg varierer inkubasjonstiden fra to til ti dager.

– Så man bør teste seg flere ganger, selv om du har testet negativt tidlig i sykdomsforløpet, forklarer Davidsen.

Vil få resultater etter hvert

Hun presiserer at anmodningene fra kommunen, der det blant annet oppfordres at voksne reduserer sine nærkontakter, holder avstand til andre på offentlige steder og bruker munnbind der dette er vanskelig, samt holder seg hjemme ved nyoppståtte luftveissymptomer, ikke vil vise umiddelbare resultater.

– Det vi ta en til to uker før vi vil merke virkningene av disse anbefalingene så i den nærmeste tiden forventer vi ikke noen stor nedgang i antall smittede, sier kommuneoverlegen.

– Men etter hvert vil vi nok merke resultater av dem, føyer hun til.

Høy testaktivitet

Sist uke ble det meldt om totalt 92 nye smittetilfeller mot 99 uken før.

– Om lag halvparten som ble smittet sist uke var barn/unge under 18 år, og som uken før var alle disse enten uvaksinerte eller vaksinert for så kort tid siden at vaksinen ikke kunne forventes å ha effekt, opplyser kommunen på egen hjemmeside.

Blant voksne over 18 år var 49% fullvaksinerte. Dette er en høyere andel enn uken før. 3 av de voksne var over 65 år.

– Fortsatt ser det ut til at vaksinen beskytter godt mot alvorlige forløp, heter det videre fra kommunen.

Også denne uka har kommunen hatt enkelte tilfeller av smitte blant ansatte i helsetjenesten. Smittesporing rundt disse tilfellene pågår. Det er også noen få tilfeller blant ansatte i skolene.

– De mange tilfellene blant barn og unge fører til høy testaktivitet i skoler og barnehager. Det vil typisk ta 3 – 4 uker før jevnlig testing og isolering av smittede i skoler/barnehager gir seg utslag i reduserte smittetall.

–Vi håper at dette sammen med anbefalinger om kontaktreduserende tiltak i befolkningen er tilstrekkelig til å snu utviklingen, slik at strengere tiltak kan unngås. I så måte er det lovende at smittetallene ser ut til å ha flatet ut i løpet av uke 43, melder kommunen.