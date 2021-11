Ronald og Agnete blir nye fylkesråder

nyheter

Fylkesrådet er igjen fulltallig etter at det i dag utnevnes to nye fylkesråder.

– Jeg er veldig glad for å ha fått laget på plass, og for at vi har fått et nytt og sterkt lag som skal jobbe for framtiden i vår region. En region som dessverre også preges av en økende og høy gjennomsnittsalder hos innbyggerne i mange kommuner. Derfor er det med ekstra stor glede jeg presenterer en erfaren 25-åring som ny fylkesråd, og at vi får unge med for å styre vårt samfunn. Det nye fylkesrådet skal bygge en politikk framtiden, og da må vi ha de unge med oss i beslutningsprosessene, sier fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap).

Fra Båtsfjord og Porsanger

Ronald Wærnes (Sp) blir ny fylkesråd for økonomi, språk og kultur. Wærnes kommer fra stillingen som ordfører i Båtsfjord kommune.

Agnete Masternes Hanssen (Ap) blir ny fylkesråd for samferdsel. Hun sitter i sentralstyret til AUF og har tidligere vært fylkessekretær for AUF i Finnmark. Frem til i dag har hun jobbet som sykepleier i Porsanger kommune.

Fylkesråd Karin Eriksen (Sp) overtar det politiske ansvaret for plansaker, og blir dermed fylkesråd for plan, næring og miljø. Fylkesråd Bjarne Rohde (SV) fortsetter med samme politiske portefølje (utdanning), men endrer sin tittel til fylkesråd for kunnskap og integrering.

I tillegg blir det i dag utnevnt ny politisk rådgiver for fylkesrådslederen. Randi Lillegård (Ap) tar over den posten. Hun tar permisjon fra stillingen som fylkessekretær for Arbeiderpartiet i Troms.