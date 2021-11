Frykter at bunadstradisjoner skal dø ut

nyheter

Den 4. november kl 19 inviterer husflidslaget til et samtalemøte om Norges nasjonale skatt, manges stolthet, bunaden. Samtalemøtet vil foregå på Alta museum, samtidig som Husflidslagets jubileumsutstilling. De siste årene har nemlig stadig flere, angivelig norske aktører dukket opp i markedet. Stadig flere har brent seg på det som på folkemunne kalles for Kinabunader. Samtidig er det stadig færre som sitter på kunnskapen om hvordan sy, og montere en bunad. Derfor vil husflidslaget, sammen med blant annet Norsk Folkedraktforum og Instituttet for bunad og folkedrakt ha bunaden inn på UNESCO’s liste over immateriell kulturarv.