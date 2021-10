nyheter

– Widerøe Zero blir ikke et nytt flyselskap, men en kunnskapsbygger og en testarena for fremtidens mobilitet. Første kunde er Widerøe, med sine ambisjoner om nullutslippsflyvninger allerede i 2026. I tillegg ønsker Widerøe Zero å hjelpe andre selskap med tilsvarende ambisjoner, sier Andreas Kollbye Aks.