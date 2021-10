Disse har kjøpt og solgt i ditt nabolag

nyheter

Alta kommune

Ringveien 4 (Gnr 31, bnr 356) er solgt for kr 3.600.000 fra Thomassen Svein As til Ruth Cecilie Jakobsen (25.10.2021)

Andel av Heitmannåsen 3 (Gnr 27, bnr 31) er overdratt fra Jan Gunnar Kjellmann til Siw-Elin K Kjellmann (25.10.2021)

Komsa Borettslag andelsnr 12 er solgt for kr 3.400.000 fra Bengt Ove Mauno til Tanja Romsdal (26.10.2021)

Andel av Gnr 34, bnr 241 er overdratt fra Trygve Erling Jakobsen til Oskar Jakobsen (26.10.2021)

Storsandnes 43 (Gnr 10, bnr 32, fnr 2) er solgt for kr 700.000 fra Irene Alseen til Viola Alseen (27.10.2021)

Andel av Gnr 34, bnr 119 er overdratt fra Sverre Damsgård til Else Sofie Damsgård og Hildegun D Thomassen (28.10.2021)

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 38, bnr 54

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 38, bnr 80

Gnr 34, bnr 119 er overdratt fra Ragnhild Damsgård til Else Sofie Damsgård, Gunnar Damsgård, Hildegun D Thomassen og Sverre Damsgård (28.10.2021)

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 38, bnr 54

Overdragelsen omfatter også Gnr 38, bnr 80

Andel av Gnr 34, bnr 119 er overdratt fra Gunnar Damsgård til Else Sofie Damsgård, Hildegun D Thomassen og Sverre Damsgård (28.10.2021)

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 38, bnr 54

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 38, bnr 80

Eibyveien 56 (Gnr 24, bnr 60) er solgt for kr 3.800.000 fra Evy Natalie Heitmann til Ben Martin Ramos og Jeanette Heitmann (28.10.2021)

Andel av Gnr 28, bnr 24 er overdratt for kr 3.836.250 fra Michael Olsen til Caroline Lampe Alsen (28.10.2021)

Salget omfatter også Altaveien 421 (Gnr 38, bnr 219)

Salget omfatter også andel av Gnr 39, bnr 43

Knausen Borettslag andelsnr 11 er overdratt fra Oddvar Ragnvald Olsen til Mona Catrin Sletten (29.10.2021)