Fikk ikke lov å foreslå økt eiendomsskatt

Politikerne kan ha et handlingsrom på mellom 20 og 25 millioner kroner når de skal sy sammen et endelig budsjett for 2022. Halvparten vil være en “gave” fra Ap/Senterparti-regjeringen som etter alle solemerker vil øke rammeoverføringene til kommunene i statsbudsjettet med mellom tre og fem milliarder kroner. Det vil gi Alta 12 til 20 millioner kroner.