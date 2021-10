Vil ikke svare på spørsmål om operasjonsstuer, ber om arbeidsro

nyheter

Altaposten har over lengre tid jobbet for å få ledelsen i Finnmarkssykehuset til å svare på spørsmål knyttet til hvilke ambisjoner man har for nivået på operasjonsstuene som skal etableres i Alta i framtiden. Nå jobber en faggruppe under ledelse av medisinsk fagsjef Harald G. Sunde med oppdraget. Han sier til Altaposten at det ikke er satt noen klare rammer for oppdraget, knyttet til hvilken renhetsgrad det skal være på operasjonsstuene som etableres.