Uklare kriterier i krisefondet ga mer i støtte

nyheter

Nuvsvåg Feriesenter AS og Sandland brygge AS har søkt kontantstøtte i gjennom Loppa kommunes krisefond. Søknaden gjelder kontantstøtte med aktivitetsplikt etter punkt 3.3 i krisefondets kriterier, hvor det heter at for å kunne søke om kontanttilskudd gjennom kommunens krisefond med aktivitetsplikt, må bedriftene legge til rette for å ta imot gjester samt tilby overnatting og/eller opplevelsesprodukter. Kommunens krisefond dekker 50 % av gjestens kostnader til overnatting, opphold og/eller opplevelsesprodukter. Ordningen gjelder ut oktober 2021.