nyheter

Dagen etter at de kunne sprekke nyheten om at to av de største betongselskapene i Nord-Norge etablerer felles eierskap, var partene samlet på Aronneskjosen. Vertskapet Jaro AS tok imot sine nye samarbeidspartnere i Nordland Betongelement AS fra Kjøpsvik i Narvik og eieren Nordland Betong Holding AS fra Bodø.