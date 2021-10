nyheter

Sametingspresident Silje Karine Muotka (Norske samers riksforbund, NSR) har utnevnt to av sametingsrådets tre politiske rådgivere, melder Sametinget i en pressemelding. Eirik Larsen (NSR) og John Mathis Utsi (Flyttsamelista, JSL) har allerede tiltrådt sine stillinger, mens den siste rådgiveren fra Senterpartiet ennå ikke er utnevnt. Muotka er sier at det ikke er avklart hvem dette blir, men røper at dette blir en kvinne.