nyheter

Under tittelen «Viktig melding angående snøscooterløyper i Loppa» på kommunes nettsider opplyser Loppa kommune at de arbeider med å vedta ny lokal forskrift for snøskuterløyper hjemlet i motorferdselloven § 4a. Før ny forskrift er på plass er det derfor ikke tillatt å stikke eller kjøre i de gamle traséene.