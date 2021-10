Nye tiltak etter smittebølge, her blir det krav om munnbind

nyheter

Torsdag klokka 12 møtte en alvorstynget ordfører Monica Nielsen og kommuneoverlege Peder Halvorsen media. Her gikk det fram at kommunen ser seg nødt til å innføre lokale tiltak, etter at kommunen har opplevd et stabilt, høyt antall nye smittede gjennom en lengre periode.

Daglig har det vært meldt om mellom over ti nye smittetilfeller, på det verste ble det meldt om 23 nye smittetilfeller torsdag i forrige uke 21. oktober. Da noen er ferdig med isolasjonsperioden sin, sitter det i skrivende stund 57 personer i isolasjon i Alta.

Oktober-utbruddet har også medført sykehusinnleggelser.

Ordføreren innledet med å minne om smittevernregler, og påpekte viktigheten av både dette og av at så mange som mulig vaksinerer seg.

Med situasjonen som er nå oppfordrer kommunen alle voksne til å redusere antall nærkontakter.

– Ha færrest mulig kontakter på fritiden, besøk heller de samme flere ganger slik at antall nærkontakter blir færre. Det skal ikke være behov for å avlyse selskap eller arrangement, men vi ber om at man samlet sett har færre nærkontakter i det daglige, sier ordføreren.

Munnbind-krav

Ordfører Nielsen sier at de ber folk om hjelp.

– Vi oppfordrer til å holde avstand på offentlig sted, og at man bruker munnbind der det kan være vanskelig å holde avstand. Vi pålegger videre de som jobber i helsetjenesten til å bruke munnbind. Det gjelder og de som skal besøke personer som er i risikogruppene og som bor på institusjonene, sier Nielsen.

Munnbindpåbudet gjelder inntil videre.

– Vi har behov for å få ned smittetrykket. Da må vi ta denne dugnaden ilag. Det inkluderer også å holde seg hjemme om man er syk, begrense antall nærkontakter, vaske hender, sprite, hoster i albuekroken - ting vi ble gode på under koronapandemien.

Situasjonen som er oppstått nå skal ramme barn og unge i minst mulig grad, understreker ordføreren.

– Vi ønsker å skåne barn og unge så lenge som mulig. Skole- og fritidsaktiviteter kan pågå som normalt, sier Nielsen.

Ville vært farlig i vinter

Kommuneoverlege Halvorsen gir under pressekonferansen at han er både takknemlig og glad for at kommunen ikke har fått et så massivt smitteutbrudd før nå.

– Vi har et stort smittetrykk nå Jeg vil ikke bruke ord som «katastrofalt», men det er ikke tvil om at dette ville vært farlig i vinter. Da hadde vi en uvaksinert befolkning. Situasjonen nå er fundamentalt annerledes, sier Halvorsen, med henvisning til at vaksinerte i mye mindre grad blir alvorlig syke og samtidig er mindre smittsomme.

På spørsmål om hvorfor Alta og Tromsø plutselig har fått så høyt smittepress, svarer Halvorsen:

– Vi vet ikke hva som er grunnen, men en teori er at det har med kulda å gjøre. At man er mer inne enn på andre tider av året.

Kan bli aktuelt med strengere tiltak

Selv om det ved denne korsveien ikke innføres strenge, lokale forskrifter, utelukker hverken ordfører eller kommuneoverlege at dette kan bli aktuelt senere.

– Vi ønsker først og fremst å få ned smittetrykket, slik at det ikke blir behov for nye tiltak. Det er kapasitet på sykehus og det totale smittetrykket som blir avgjørende. Dette blir vurderinger som må gjøres fortløpende, sier ordfører og kommuneoverlege.