nyheter

Onsdag varsler direktør Ole-Johnny Johansen i Signal Bredbånd at det blir fest på de ni lokalkontorene til Signal Bredbånd, deriblant i Alta. I produktporteføljen til selskapet er Altibox, og i to ferske undersøkelser i regi av EPSI Rating går det fram at Altibox-kundene er de mest tilfredse blant selskapene som er undersøkt.