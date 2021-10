nyheter

Et forhandlingsutvalg satt sammen av administrasjon og politikere fra Alta kommune har forhandlet i snart ett år med Statsforvalter og Statens vegvesen for å få Staten til å trekke innsigelsene på bruk av noen få gjenstående areal i Alta kommune. Det gjelder blant annet et nytt boligfelt i Romsdalsveien, og et titalls spredt liggende boligtomter. Innsigelsene er trukket, men Staten vegvesen setter press på Alta kommune om å bygge gang- og sykkelvei fram til eksisterende og nye felt i nærheten av Mobakken boligfelt øverst i Tverrelvdalen, men her er det ikke krav, men anmodning.