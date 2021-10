Ruster seg til møte med Lavrov

nyheter

Huitfeldt er vert for ministermøtet i Barentsrådet, som finner sted i Tromsø tirsdag. Her deltar utenriksministrene fra Norge, Finland og Russland, samt representanter fra Danmark, Sverige, Island og EU. Men for Huitfeldt skjer trolig det viktigste allerede mandag ettermiddag. Da skal hun ha samtaler i enerom med Lavrov.