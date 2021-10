nyheter

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo har registrert at Alta Bondelag har bedt Senterpartiet tre ut av samarbeidsavtalen med Ap, og forlate fylkesrådet. Begrunnelsen fra Alta Bondelag er at de må slåss for framtiden til en yrkesbror på Årøya, Jan Erik Johnsen. Bygda Årøya er truet med avfolkning etter at øya har vært isolert en rekke ganger. Bonden har verken fått fôr eller diesel til øya, har måtte spyle tusenvis av liter melk på havet etter at melkebilen ikke har kommet seg til øya. Årøya trues med avfolkning, etter over 80 ruteutsettelser eller kanselleringer for MS Årøy som har transportert ruta.