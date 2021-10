nyheter

Norges jeger- og fiskerforbund kan i år feire 150 år som forening og har invitert til utebursdag over hele landet denne helga – i regi av lokalforeningene. De ønsker å vise frem naturen, opplevelsen og de fantastiske råvarene som høstes. Foreningen som startet som et overklassetilbud på Østlandet for 150 år siden, har etterhvert bitt en folkelig organisasjon.

I Alta jeger- og fiskerforening, som runder 70 år, har de bestemt å slå sammen feiringene. De inviterer til bursdagsfest ved klubbhuset på Kvenvikmoen.

– Klokken 16 på lørdag vil grillen være klar, lover nestleder Ingrid Klykken og leder Linda Heitmann i Alta jff.

Med fare for at alle de omlag 600 medlemmene med familie møter opp, ber de om påmelding via foreningens facebooksider, slik at det blir enklere å beregne innkjøp.

– Vi har litt å gjøre i forarbeidet, konkluderer duoen.

De oppfordrer folk å kle seg etter været å møte opp på Kvenvikmoen.

Felles interesser

Heitmann meldte seg inn i foreningen fordi hun ønsket å bli en bedre skytter. Etterhvert har hun også tatt på seg tillitsverv i foreningen. Nestleder Klykken er ivrig fisker, og synes det er riktig at man er medlem i lokale lag. Felles for begge er at de synes det er givende å være sammen med de som deler deres interesse, uansett alder.

– Det er veldig givende å være med å tilrettelegge for andre med samme interesse. Jakt- og fiskeinteressen samler generasjonene, sier Klykken.

Snakker vår sak

Heitmann trekker også frem hvor viktig det er å være tilknyttet et forbund som snakker deres sak, slik at jegere og fiskere kan fortsette å høste av naturen. Hun sier det finnes noen sterke motstemmer, spesielt rundt jakt.

– Vi fremmer human jakt og god opplæring av jegere og fiskere. Ellers er jeg redd for at det kan bli vanskeligere å fortsette å høste av naturen, slik vi er vant til å gjøre, sier hun.

Kastedam

Alta jff har klubbhus med flotte fasiliteter på Kvenvikmoen. Her holdes kurs og samlinger som er relevante for jegere og fiskere.

– Det er felleskap, opplæring og medlemsrabatter.

Til sommeren kan de som fisker med flue glede seg over en ny kastedam.

– Vi har ryddet skog, og til sommeren regner vi med at banen er klar, sier Klykken.

Hun tror dette vil bli et flott tilbud til særlig unge fiskere, som vil øve seg å kaste med fluestang.

Heitmann forklarer at de har hatt stort fokus på å få kvinnelige medlemmer. De har derfor en høy kvinneandel i foreninga, og ligger over de nasjonale målene. Fremover vil barn og unge vil være i fokus.

– Utvalget er aktiv og det vil bli mye spennende for barn og unge fremover, lover duoen.

Alta jeger- og fiskerforening 70 år

Alta jeger- og fiskerforening er 70 år i 2021 og har siden stiftelsen samlet jakt-, fiske- og friluftsinteresserte.

I tillegg til å møtes om felles interesser, så ønsker man å være i en forening og et forbund av flere grunner. Lokallag knyttet til Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) nytter seg av kurs og skolering gjennom forbundet, for å heve kompetanse blant medlemmer og tillitsvalgte. Ved å være samlet i et forbund har man mange i ryggen når det skal kjempes for saker som angår jegere, fiskere og brukere av naturen.

Her har Alta JFF selv oppsummert noen høydepunkter siden stiftelsen i 1951.

1951-1960

Vår lokale jeger- og fiskerforening ble stiftet 14. juni i 1951 og het da Østre Alta jeger- og fiskerforening. De første medlemmene var stort sett fiskeinteresserte menn med tilknytning til Tverrelvdalen og foreningens første formann var Edvart Myreng.

Foreningen ble innmeldt i Arbeidernes jeger- og fiskerforbund i 1952. I 1958 slo dette forbundet seg sammen med NJFF. I 1972 ble foreningens navn endret til Alta jeger- og fiskerforening (AJFF).

De første årene drev foreningen stort sett med fisk, de satte ut ørret i mange tjern og vann. Lakseyngel ble klekket ut i Eiby, og ble satt ut flere steder. Foreningens hovedformål var i mange år fiskekultivering.

1961-1970

Det ble i dette tiåret jobbet med laksetrapp i Sagafossen. Det tok noen år med utbedringer, før man endelig i 1965 kunne registrere sjøørret på vei opp trappa.

1971-1980

Først i 1970-årene ble det mer fokus på andre jakt- og fiskerelaterte områder og det ble avholdt en del kurs som fluebinding, fotografering og hagleskyting.

Leirdueskyting foregikk litt rundt omkring, og planer om et mer permanent anlegg, ble til slutt en realitet da foreningen gikk inn i et samarbeid med HV-17 i 1973.

Det ble satt opp en tømmerhytte i 1978, som ble det første klubbhuset til Alta jeger- og fiskerforening. Som kuriositet kostet dette kr. 4.500,-.

1981-1990

I 1980-årene økte foreningens medlemstall til 300. Foreningen satset på flere aktiviteter, spesielt for unge og de fikk et eget ungdomsstyre.

Fokuset på jakt økte, det ble satt ut flere kull med orrfugl og ble organisert rypetellinger. I 1981 fikk foreningen satt opp et kastehus med helautomatisk kastemaskin for leirduer. Dette året ble det løsnet over 30.000 skudd og foreningen arrangerte Nordnorsk mesterskap i jegertrap i 1983.

Etter en avtale med Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) ble det i 1984 gitt muligheter for sjøørretfiske nedenfor Alta bru. AJFF tok seg av kortsalg og oppsyn. Foreningen samarbeidet med andre lokale foreninger i området og forpaktet Transfarelvvassdraget, Tverrelvvassdraget og mange vann i Bollo og Detsika.

AJFF har hatt et langt og godt samarbeid med Øytun folkehøgskole, blant annet om bygging av kråkefeller og jegerprøvene. Samtidig sto foreningen for mange aktiviteter som kurs og turer med vekt på jakt, fiske og friluftsliv.

1991-2000

I 1995 ble det for første gang etablert en kvinnegruppe i AJFF. Dette var i tråd med nasjonal satsing for å øke kvinneandelen. Den nyopprettede kvinnegruppa sto ansvarlig for mange kurs og aktiviteter.

Rundt år 2000 var storviltutvalget engasjert i viltforvaltning og arrangerte blant annet slaktekurs.

I 1998 var foreningen ansvarlig for nord-norsk mesterskap (NNM) i jegertrap.

2001-2010

I 2001 feiret foreningen 50 år, med et bredt spekter av tilbud, og medlemsmassen var i jubileumsåret på 458 jakt- og fiskeinteresserte kvinner og menn.

Mot midten av tiåret inngikk AJFF samarbeid med Alta elgjegerforening. De fikk etablert en flott skytebane og aktiviteten var stor. Ørretfisket var fortsatt viktig og foreningen samarbeidet med ALI og forpaktet Transfarelvvassdraget og Tverrelvvassdraget.

I 2004 hadde AJFF en medlemsmasse på 585, der 130 medlemmer var barn og unge. Dette året var det 60 jegere som tok storviltprøve hos AJFF.

Mot slutten av tiåret begynte man å planlegge bygging av nytt klubbhus på Kvenvikmoen og fikk dette inn i kommunens arealplan i 2009. Medlemsmassen økte og det var stor aktivitet i regi av foreningen. Det ble bygget leirduebaner og ble utdannet nye jegerprøveinstruktører, nye hagleinstruktører og nye rifleinstruktører. I tillegg fikk de godkjent to medlemmer som fylkesinstruktører for bjørnejakt. Jegerprøvekurs ble arrangert i samarbeid med Øytun folkehøgskole og det ble utdannet ca 50 nye jegere.

I 2008-2009 ble foreningen knyttet til resten av verden med egen hjemmeside og det var stor aktivitet på denne.

Erfarne instruktører som alltid stiller oppForeningen søkte om å få arrangere norgesmesterskap (NM) i jegertrap og leirduesti i 2010. Før arrangementet ble det bygget sceetbane, leirduesti og en bane for compak sporting. Skyteaktivitetene, NM og jegerprøvekurs ga gode inntekter som la grunnlaget for bygging av vårt nye klubbhus.

NM ble meget vellykket og AJFF hadde flere på pallen i ulike klasser.

2011-2020

Det var behov for skytebane på østsiden av Alta. Foreningen søkte derfor om tippemidler og oppgraderte ved hjelp av mange dugnadsfolk en ny og tidsmessig standplass ved slalåmanlegget i Rafsbotn.

Man kan tenke seg at nye og bedre fasiliteter for skytterne gjorde at flere av medlemmene hevdet seg høyt regionalt og nasjonalt.

Arbeidet med realisering av klubbhuset satte fart, og etter en eventyrlig dugnadsinnsats, sto klubbhuset i massivt tømmer og en garasje med strongroom ferdig i 2014.

Klubbhuset skulle nedbetales og foreningen tok i 2015 på seg et nytt NM i jegertrap. Skytterne hevdet seg i landstoppen. Vi hadde to skyttere på landslaget og tre på pallplass i NM på hjemmebane. Et så stort arrangement ga kjærkomne inntekter og allerede i 2017, fire år etter bygging var klubbhuset nedbetalt.

Kvinneutvalget tok ny sats i 2015 og dro i gang mange aktiviteter for damene. Det ble arrangert haglekurs og skytekvelder, kurs i bruk av GPS/kart og kompass, vilt- og vinkurs med prekevering av ryper, ørret- og havfiske, soppkurs, fluekastekurs, fuglehundkurs, vinterjakt med overnatting, introjakt på rype og jegertrap-konkurranse kun for damer. Damedøgnene i Altaelva må nevnes spesielt. I samarbeid med ALI ble damedøgnene arrangert for første gang i 2018 og ble umiddelbart veldig populært.

Første gang hun får laks – fra damedøgnene i 2021

I 2016 arrangerte AJFF og ALI Camp Villaks for ungdom for første gang, noe som har blitt gjort flere ganger i etterkant. For barn har Fiskesommer-arrangementet vært et populært tiltak.

Det ble årlig arrangert over 20 terminfestede haglestevner og flere jegerprøvekurs. En spennende satsing var jegerskole for ungdom. For ferske elgjegere ble det avholdt kurs i praktisk elgjakt. Foreningen fortsatte med fiskekortsalg for ørretfiske og vakthold i Altaelva.

Unge jegerskole-elever på riflebanen

I 2017 tok foreningen igjen på seg et stort mesterskap, NM i Nordisk trap.

Foreningen fikk sin første kvinnelige leder i Linda Heitmann i 2018. Hun overtok ledervervet i en svært aktiv forening. Aktivitetsnivået i foreningen og kvinneandel langt over nasjonale mål med 26,3% ble lagt merke til nasjonalt. Foreningen kunne vise til sunn økonomi, mange arrangement og vi ble derfor på Landsmøtet til NJFF i 2018 tildelt Foreningsprisen for beste lokalforening i landet. Vi mottok 50.000 kroner og et diplom med overskriften ”En forening utenom det vanlige”. Pengene ble brukt til å kjøpe materiale til en gapahuk. Som vanlig når noe skal gjøres, så viste foreningens medlemmer stor dugnadsånd. Gapahuken ble behørig innviet i 2019.

Foreningen har jobbet for å øke rekruttering blant barn og unge. Vår største satsing for ungdom er Jaktskytterskolen, men denne måtte vi dessverre utsette til 2022 på grunn av pandemien. I 2020 var prosentandel kvinnelige medlemmer under 26 år på 38,1, også dette langt over nasjonale mål for perioden.

2021

Dette året markerer vi med glede at NJFF er 150 år og at AJFF er 70 år. På lederplass i jubileumsutgaven til NJFF ble AJFF omtalt på meget hyggelig vis. I magasinet var det også en 10-siders artikkel om AJFF, hvor kvinneutvalgets damedøgn og hagleskyting fikk masse ros.

Ikke nok med det: NJFF har laget en film til jubileumsåret: Jakt- og fiskelandet. AJFF ble forespurt om å ta med et kamerateam på rypejakt for kvinner. Det gjorde vi med glede og innslaget i jubileumsfilmen ble meget bra.

23. oktober slår de to jubileum sammen og inviterer til utebursdag på Kvenvikmoen.

Kulde, snø, vind eller mørketid er ingen hindring.