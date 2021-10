Ber fylketinget om støtte til utvidelse av utvalg for motorferdsel

nyheter

I går ba representant Magne Ek resten av fylkestinget i Troms og Finnmark om støtte til en uttalelse om temaet. Med seg hadde han Frp, Høyre, Senterpartiet, Venstre og KrF som medforslagsstillere, så flertallet var allerede sikret.

– Brukerne ikke tatt med på laget – Når skal vi i nord bli tatt på alvor, spør Toril Bakken Kåven.

Ny regjering, nye muligheter

– Jeg vet at Frp's stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt i september spurte daværende klima- og miljøminister om det samme, uten at ministeren ønsket å gjøre noen endringer. Men nå har vi en ny regjering, påpeker Nordkalottfolkets Magne Ek, om uttalelsen som behandles av fylkestinget som er samlet i Vadsø.

Ek er vara for Toril Bakken Kåven, som denne gangen måtte prioritere konstitueringen av det nye Sametinget.

For drøy frist

Ek håper at den nye regjeringen i større grad enn den forrige vil ta utmarksbrukere på alvor.

– I uttalelsen ber vi dem gjennomgå mandatet utvalget har fått, men spesielt viktig er det at utvalget utvides med representanter som kan snakke på vegne av utmarksnæringene og andre som har behov eller ønske om å bruke motoriserte kjøretøy for å komme seg ut i naturen, sier Ek.

Han mener fristen til 1. desember 2023 er i drøyete laget.

– De får altså kan utvalget bruke over to år før de må legge fram jobben de har gjort. Det mener vi er unødvendig lang tid. Motorferdselloven er i dag en begrensning for næringsliv i nord, påpeker Ek.

Her er uttalelsen:

Nytt storting og regjering må ta folkets utmarksbruk på alvor – motorferdselloven trenger helhetlig revisjon. Mandat og representasjon i motorferdsellovutvalget.

Troms og Finnmark fylkeskommune har tidligere vedtatt interpellasjon sak 2/21, og sak 12/21 høring til Stortingsmelding 2020:15: det handler om Norge, hvor man krever helhetlig revisjon av motorferdselloven for å ivareta folkets utmarkbruk. I disse sakene konkluderes det med at:

· Vi har lange tradisjoner for utmarksbruk og –næring i nord, og er viktig del av både norsk, samisk og kvensk identitet.

· Store ressurser bær, innlandsfisk og urter råtner på rot, fordi lovverket og rammebetingelsene ikke gir oss mulighet til å høste og drive næring i utmark.

· Motorferdselloven forskjellsbehandler mellom brukere og mellom næringer, og hindrer oss i å skape arbeidsplasser og bolyst.

· Motorferdselloven er nå 54 år og synes overmoden for en helhetlig revidering hvor utmarksbrukere gis likeverdige muligheter til å høste av naturen, sikre bolyst og skape viktige arbeidsplasser basert på generasjoners sankekultur.

Det er nedsatt et motorferdsellovutvalg som har som mandat å foreslå endringer i motorferdselloven. Dette mandatet tar ikke hensyn til de utfordringer vi ser i nord rundt motorferdsel og utmarksbruk, og utmarksbrukere som har behov for bruk av motoriserte kjøretøy er nærmest fraværende i utvalget. Vi risikerer at resultatet blir en innstramming i forhold til i dag, og en potensiell innstramming vil være svært uheldig for vårt nordligste fylke.

For å sikre bedre legitimitet i utvalgets konklusjoner ber Troms og Finnmark fylkesting det nye storting og regjering om å ta folks utmarksbruk på alvor, og endre mandatet og utvide representasjonen i motorferdsellovutvalget. Utvalget og mandatet må gjenspeile befolkningens reelle utfordringer. Viktige brukergrupper som utmarksutøvere og interesser for de som bruker motoriserte kjøretøy må inviteres inn. Motorferdselloven må gi oss muligheter for både bolyst og arbeidsplasser i nord.

At motorferdsellovutvalget har fått frist med å avgi sin utredning innen 1.desember 2023 ansees som vel lang tid. Troms og Finnmark fylkesting ber regjeringen korte ned på denne fristen da en slik utredning bør kunne gjøres langt raskere.

