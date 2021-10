Jaktlag mister disp til barmarkskjøring

nyheter

Statsforvalteren har tidligere varslet at mangelfull saksbehandling fra dispensasjonsutvalget i Kautokeino kommune kunne føre til at vedtak ville bli omgjort. Varslene gjaldt dispensasjoner for jaktfeltene Neidavarre, Vuoskkobullan samt Madaroaivi. Kommunens redegjørelse i forhold til vedtakene som er fattet, samt oppfordring om å respektere lokalkunnskap og lokaldemokratiske vedtak, har ikke endret Statsforvalterens standpunkt.