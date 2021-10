Ønsker flere med i ungdomsrådet

nyheter

Alta ungdomsråd håper flere unge vil være med å påvirke hverdagen til det bedre i byen. Nå søker de flere medlemmer.

– Alle kan bidra

Konstituert leder for ungdomsrådet, Johann Magnusson, sier det er nyvalg denne høsten og håper flere vil være med å bidra.

– Vi har besøkt elevrådene på ungdomsskolene i Alta, og denne uken skal vi til skolen i Rafsbotn og Tverrelvdalen. Håpet er at besøkende gir uttelling til rekruttering, sier Magnusson.

– Hvem kan bli med?

– Alle som er mellom 13 og 19 år og som er bosatt i Alta kommune. Man trenger ikke har noen politisk erfaring eller gode karakterer fra skolen. Det som er viktig er at man har lyst å forbedre byen og at ungdommer skal ha det bra. Målet med å være med er å ha et ønske om å hjelpe ungdommer i Alta, det være seg fritidstilbud eller andre ting.

– Spennende verv

Ungdomsrådet har møter omtrent annenhver uke, og Magnusson påpeker at det også ligger en gulrot i potten for som vurderer å bli med.

– De som er med i rådet blir tilgodesett med 400 kroner pr møte. Det er også slik at man ikke må møte hver eneste gang, men det er ønskelig å møte så ofte som mulig. På møtene diskuteres saker som vi jobber med, og tips om saker rådet kan ta tak i. Et kjempespennende verv, påpeker han.

– Hvor mange kan være med i rådet?

– Det er pr nå satt et tak på 16 personer. Flere av medlemmene har blitt for gamle til å være med, eller noen er på valg, og vi håper derfor yngre ungdommer ser sitt snitt til å joine oss. Sist uke hadde vi blant annet et møte som da handlet mye om den nye Alta-appen. Den har vært i bruk en god uke og vi har nå fikset en konto slik at vi også vil legge ut info om rådet med mer. For de som lurer på om å bli med så har vi lagt ut masse info om oss på Facebook, avrunder Magnusson.