Alta får 15 mill. fra Havbruksfondet

Utbetalingene fra Havbruksfondet er todelt. Kommunene får tildelinger for å tilrettelegge for vekst, samt for produksjon som allerede er etablert. Alta kommune vil med dette får totalt 14.959.522 kroner, hvorav 2.565.627 kroner er knyttet til vekst i næringa. Loppa kommune får 11.417.780 kroner hvorav 5 millioner er knyttet til vekst. Hammerfest kommune får 23 883 591,02 kroner, hvorav 5 millioner er knyttet til vekst. Troms og Finnmark får tilsammen 30.685.880,79 kroner i 2021.