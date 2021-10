Fylkeskommunen i samarbeid om tang og tare

nyheter

Norwegian Seaweed Cluster er en nyopprettet gruppe for aktører i Norge som driver med oppdrett og høsing av tang og tare som et resultat av samarbeid mellom Algenettverk Nord og Norsk Taredyrkerforening i håp om å bygge et bedre samarbeid blant Norske aktører.

I intensjonsavtalen som ble sendt til Troms og Finnmark fylkeskommune beskrives misjonen som en arena for å utvikle komplette verdikjeder med makroalger som ressurs, som bidrar til verdiskapning og sysselsetting i hele landet.

– Jeg ønsker gjerne å besøke gründere, kompetansemiljø og forsknings- og utviklingsinstitusjoner som er knyttet opp mot utviklingsarbeidet og næringen, sa fylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen (SP).

På bakgrunn av at havmiljøet i den nordligste delen av landet har andre temperatur og lysforhold gjennom året, er det god grunn til å tro at det er gode muligheter for å øke tang- og tare produksjonen i Troms og Finnmark.

– Som samarbeidspartner i klyngen kan Troms og Finnmark fylkeskommune følge med i utviklingen og legge bedre til rette for denne næringen i vårt fylke, vi har et stort potensial for vekst i næringen, avslutter Eriksen.