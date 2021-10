Disse har kjøpt og solgt bolig i ditt nabolag denne uka

nyheter

Alta kommune

Løkkeveien 6 B (Gnr 28, bnr 189) er solgt for kr 11.000.000 fra Solveig Johanne Thomassen til Pnh Property As (11.10.2021)

Holstbakken Borettslag andelsnr 14 er solgt for kr 2.650.000 fra Emil Halvorsrud til Aud-Irene Olsen Amundsen og Dagfinn Johansen (11.10.2021)

Gakorisletta Brl andelsnr 64 er solgt for kr 2.560.000 fra Maija Holm Balto til Renate Andersen Lindseth og Rolf Marcus Ytrehauge (11.10.2021)

Andel av Sagastien 35 (Gnr 38, bnr 661) er overdratt for kr 1.440.000 fra Leif Rasmussen til Laila Rasmussen (12.10.2021)

Utsikten Borettslag andelsnr 3 er solgt for kr 2.400.000 fra Malen Sønvisen Moe til Eli Strøm (12.10.2021)

Tømmerstien 2 A (Gnr 33, bnr 75, seksjon 31) er solgt for kr 3.050.000 fra Eva Julianne Halvorsen til Sivert Johan Landsem (12.10.2021)

Andel av Trekanten 14 (Gnr 31, bnr 705) er solgt for kr 1.334.706 fra Carmen Rose Dahl, Frank Tore Olsen, Jan Kyrre Olsen og Roger Olsen til Kenneth Kjellmann Olsen (12.10.2021)

Sagbruksveien 6 (Gnr 24, bnr 289) er solgt for kr 4.990.000 fra Ellen Jessen og Walter Berg til Christine Øverli Eriksen og Kristian B Larsen (12.10.2021)

Bossekopfjæra 11 (Gnr 27, bnr 1650, seksjon 7) er solgt for kr 4.250.000 fra Helen As til Rita Dolonen og Terje Jakola (12.10.2021)

Gammelsetra 2 (Gnr 35, bnr 52) er solgt for kr 4.750.000 fra Ivar Erling Aas til Bjørn Christian Olaussen og Jenny Marie Thomassen (12.10.2021)

Arnebyvann 15 (Gnr 43, bnr 1, fnr 20) er solgt for kr 2.000.000 fra Anders E Kristoffersen til Anette Kåsbøll Mortensen og Kjell-Torbjørn Mortensen (12.10.2021)

Amtmannsnesveien 65 A (Gnr 30, bnr 151) er solgt for kr 4.175.000 fra Ole Heggeli til Daniel Kames og Lise Langaas Kames (12.10.2021)

Heimnesveien 6 (Gnr 24, bnr 517) er solgt for kr 746.000 fra Alta Kommune til Bjørn-Vidar Suhr og Henriette Mikkelsen Suhr (13.10.2021)

Skogheim 5 (Gnr 38, bnr 928) er solgt for kr 793.000 fra Alta Kommune til Morten Uglebakken (13.10.2021)

Holstsletta 126 (Gnr 32, bnr 715) er solgt for kr 6.495.000 fra Re Eiendom As til Camilla Brobak Masvik og Christian Haug Masvik (13.10.2021)

Heimnesveien 2 (Gnr 24, bnr 516) er solgt for kr 928.000 fra Alta Kommune til Vebjørn H Mikkelsen (13.10.2021)

Fjellvåkveien Borettslag andelsnr 7 er solgt for kr 2.100.000 fra Anita Bakk Henriksen til Carl M Vincent Englund (13.10.2021)

Apanes Borettslag andelsnr 14 er solgt for kr 3.250.000 fra Marianne Thomassen til Alta Kraftlag Nett As (15.10.2021)

Tollevika Terrasse Borettslag andelsnr 9 er solgt for kr 2.575.000 fra Martin Imrik til Mads Arild Vollan (15.10.2021)