17 nye smittetilfeller siden fredag; – Smittetrykket har aldri vært så høyt

nyheter

Like før klokken 16 lørdag ettermiddag informerer ordfører Monica Nielsen om at Alta aldri har hatt større smittetrykk enn det er nå. Siden fredag har 17 stykker testet positivt, det vil si at vi i skrivende øyeblikk har 32 stykker i isolasjon. Noen få av de smittede er fullvaksinerte, men langt fra alle.

– Det var ni stykker som testet positivt på hjemmetest i går, og ytterlige åtte i dag. Vi går ut med dette på en lørdag ettermiddag fordi smittetrykket har aldri vært så høyt i Alta før, dette er det høyeste trykket vi har hatt, forklarer ordføreren.

I tillegg til 32 stykker i isolasjon, er det i skrivende øyeblikk to stykker som er innlagt på sykehuset i Hammerfest med covid-19.

Oppfordrer til vaksinering

Ordføreren oppfører alle til å følge smittevernregler, i tillegg til å vaksinere seg.

– Om du ikke er vaksinert, så smitter du lettere andre, og har større sjanse for å få alvorlig covid sykdom enn om du er vaksinert. Det er en god del barn og unge voksne blant de smittede, de fleste barn får ikke et så ille sykdomsforløp. Men de kan igjen smitte andre som har større risiko for å få alvorlig sykdom. Derfor er det viktig at man holder seg hjemme dersom man har luftveissymptomer, konstaterer Monica.

Komsa skole, Alta kristne grunnskole, Alta ungdomsskole, Sandfallet ungdomsskole og Rafsbotn skole er berørt av smitteoppblomstringen, og et stort antall hjemmetester er delt ut.

– Alle skoleklasser som er berørte blir oppfordret om å ta en hjemmetest, mange av de nye tilfellene vi har avdekket er gjennom hjemmetester. Vi deler ut hjemmetester ved gamle inngangen til fødestuen, forklarer Nielsen.

Dersom noen får luftveissymptomer, er oppfordringen klar.

– Hold deg hjemme, og ta kontakt med coronatelefonen på mandags morgen. Samfunnet er åpent, samtidig er vi kjent med at det er høyt smittetrykk i Alta, og da må man være oppmerksom på det, forklarer ordføreren.

Foreløpig er det ingen planer om å gjeninnføre lokale tiltak som trafikklysmodell på skolene.

– Vi er langt fra tiltak, det skal veldig mye til før vi er der. Det har med kapasiteten i helsevesenet å gjøre, og per dags dato er det grei kapasitet på sykehusene i Finnmark i forhold til dette med covid. Men vi ønsker ikke at flere altaværinger skal bli syke og få behov for sykehusinnleggelse, konstaterer hun, og tilføyer;

– Hovedbudskapet er at smittetrykket aldri har vært så høyt som det er nå, og Altasamfunnet må være oppmerksom på at det er mye smitte. Vi oppfordrer til å følge de nasjonale rådene som er til for å begrense smittetrykket.