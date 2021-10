nyheter

Til helga arrangerer NESO for 11. gang Nordnorsk mesterskap for lærlinger i byggfag hvor lærlinger innenfor tømrer og betongfaget skal konkurrere om tittelen som nord norsk mester. 20 bedrifter har i år nominert over 50 lærlinger som fylkesvis konkurrerte om å bli en av seks finalister.