Går i gang med vaksinering mot influensa

Neste uke starter influensavaksineringen i Finnmarkshallen, og vil vare til og med uke 45 med unntak av et avbrekk i uke 44.

I år trenger man ikke å bestille time, vaksineringen skal gå på drop in, og du vil få en kølapp ved inngangen.

– Vi vaksinerer tre dager i uka de tre ukene, i tillegg til koronavaksineringen. Vi følger samme rutinene som vi har gjort før med influensavaksineringen, men i år forventer vi at det er flere som skal ta vaksinen. Det legger vi til rette for, og vaksinerer utover kvelden for å gjøre det tilgjengelig for alle, forteller kommunikasjonsansvarlig for Alta kommune, Astrid Krogh.

Vaksineringen vil foregå på mandager, tirsdager og torsdager mellom klokken 12 til 19:30.