Til tross for at teksten i Hurdalsplattformen vitner om at den nye regjeringen vil skru ned ambisjonene for Klinikk Alta, er ordfører Monica Nielsen (Ap) ikke klar til å ta i bruk de store ordene. Mens varaordfører Jan Martin Rishaug (Sp) sa klart ifra om at han er skuffet over hva Senterpartiet fikk til gjennom plattformen, vil Nielsen først snakke med sine folk i regjering.