Fødeavdeling ved Klinikk Alta nevnes ikke i regjeringsplattformen: – Dette er et stort nederlag

nyheter

Mens den forrige regjeringen gjennom to regjeringsplattformer – Granavollen og Jeløya – presenterte klare ambisjoner for utvikling og utvidelse av tilbudet ved Klinikk Alta, inneholder Hurdalsplattformen en vag formulering. Her fremgår at Ap og Sp vil «Følge opp prosessen for å videreutvikle spesialisthelsetjenester ved Klinikk Alta». Ord som «sykehustjenester» er tatt helt og fullt ut av plattformen, og «fødetilbud» er utelatt.