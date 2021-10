Stopper støtten til Finnmarksløpet

nyheter

Stortingsrepresentant for Frp fra Finnmark, Bengt Rune Strifeldt, jobbet hardt for å få aksept for Finnmarksløpets betydning for Finnmark hos regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF. Uten Frp hadde ikke regjeringen flertall for fjorårets statsbudsjett, og Strifeldt og Finnmarksløpet kunne etter hvert innkassere ja til et treårig prosjekt med en årlig støtte på fem millioner kroner årlig. I det nye Stortinget vil ikke regjeringen Solberg overleve, og statsbudsjettet som tirsdag ble lagt fram vil ikke være noe annet enn en mal for den nye Ap/Senterparti-regjeringen.