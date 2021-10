Ber fylkesrådet holde trykk på oppdeling

nyheter

Øst-Finnmarkrådet anmoder fylkeskommunen innfri folkeviljen.

– Vi har tillit til at den politiske ledelsen kan lede en god og hurtig prosess med ny administrativ organisering i to fylkeskommuner, heter det i en uttalelse fra rådet.

De påpeker at valgresultatet er klart og det betyr oppdeling av Troms og Finnmark fylkeskommune. Det er grunn til å tro at dette blir en av de første sakene den nye regjeringa legger fram for Stortinget.

Fylkestinget har sendt sin søknad om oppdeling og fylkesrådet har satt i gang forberedelser til fylkeskommunal oppløsning, heter det.

Rådet registrerer at administrasjonen også har levert forprosjekt for oppdeling.