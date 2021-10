Har brukt 4,8 mill på lege- og sykepleiervikarer

nyheter

Dette viser Loppa kommunes regnskapsrapport for andre tertial. Her fremkommer det at kommunen per 31. august 2021 har brukt 4,8 millioner kroner på lege- og sykepleiervikarer. 2,3 millioner kroner for legevikarer og 2,5 millioner kroner for sykepleiere. Behovet for ekstra hender har også vært stor under pandemien, på grunn av mye karantenefravær og lav terskel for å melde seg syk. Dette har vært et myndighetskrav. Det har i tillegg vært behov for sykepleiertjenester i forbindelse med smittesikring og vaksinearbeid og det pekes også på økt bruk av overtid for å få en forsvarlig tjeneste.